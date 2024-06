Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mitarbeitende der Glarner Kantonalbank unterstützen Rotes Kreuz Kanton Glarus



03.06.2024 / 07:30 CET/CEST





Glarus, 3. Juni 2024 – Sieben Mitarbeitende der Glarner Kantonalbank tauschten Büro gegen Handarbeit und unterstützten das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Glarus im Rahmen eines Freiwilligentages beim Projekt «2x Weihnachten».

Auch dieses Jahr konnte das Schweizerische Rote Kreuz des Kantons Glarus mithilfe des siebenköpfigen Teams der Glarner Kantonalbank das Projekt «2x Weihnachten» erfolgreich durchführen. Mit der Aktion «2x Weihnachten» werden lang haltbare Lebensmittel und Körperhygieneartikel gesammelt, abgepackt und an bedürftige Menschen im Kanton Glarus abgegeben. Mit der Unterstützung dieses Projekts konnten die Mitarbeitenden der Glarner Kantonalbank nicht nur ihre Köpfe lüften, sondern auch anderweitige Kompetenzen ausserhalb des Finanzwesens unter Beweis stellen. Ganz nach dem Motto «Packen wir’s an» wurden zu Beginn alle gelieferten Lebensmittel und Hygieneartikel sortiert. Als das Mehl, der Reis oder das Haarshampoo an die gekennzeichneten Positionen platziert wurden, ging das «Zämäsammlä» los. Alle Helferinnen und Helfer teilten sich in kleinere Gruppen auf, stellten die Bestellungen zusammen und packten die Kartonschachteln ab. Für die anschaulich einfache Arbeit war viel Organisationstalent gefragt.

Fluter Stojkaj, freiwillige Helferin der Glarner Kantonalbank, hält fest: «Mein persönliches Highlight war der spürbare Elan der Helferinnen des Roten Kreuzes Glarus und des Asylheims. Wie sie sich tagtäglich für die Menschen einsetzen und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben, ist beeindruckend und berührt einen sehr.» Dieser Freiwilligeneinsatz zeigt auf, dass kleine Gesten Grosses bewirken können und dass es sehr einfache Möglichkeiten gibt, anderen Menschen Gutes zu tun.

