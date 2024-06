Zinshoffnungen und Nvidia geben Wall Street Auftrieb

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Gestützt auf erneute Kursgewinne von Nvidia und anderer Technologiekonzerne hat die Wall Street am Montag zugelegt.

Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Montag um bis zu ein Prozent. Ein weiterer Stimmungsaufheller sei die Hoffnung auf eine nahende US-Zinssenkung, schrieben die Analysten des Vermögensverwalters Generali Investments. Nach der Kursrally der vergangenen Wochen könne der aktuelle Optimismus allerdings rasch umschlagen und eine Verkaufswelle auslösen.

Bei den Einzelwerten gehörte Nvidia mit einem Kursplus von fast vier Prozent zu den Favoriten, nachdem der Chip-Konzern am Wochenende für 2026 eine neue Generation seiner Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt hatte. Außerdem soll künftig jedes Jahr eine neue Modellfamilie auf den Markt kommen. Nvidia beherrscht etwa 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Chips, die pro Stück mehrere Zehntausend Dollar kosten können. Seit dem Siegeszug von ChatGPT & Co reißen sich Software-Hersteller und Cloud-Anbieter um diese Prozessoren für ihre rechenintensiven KI-Programme.

Gefragt waren auch die Titel von Spotify, die sich um 6,5 Prozent verteuerten. Der Musikstreaming-Dienst hebt in den USA die Preise für seine Premium-Abonnements an, um seine Gewinnmargen zu verbessern. In den vergangenen Monaten hatte das Unternehmen bereits seine Werbebudgets gekürzt und Stellen gestrichen.

