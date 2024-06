EQS-News: Parmantier & Cie. übernimmt Frankfurt Main Research (FMR) AG

Emittent / Herausgeber: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Ankauf

Parmantier & Cie. übernimmt Frankfurt Main Research (FMR) AG



Parmantier & Cie. hat Spezialisten für Small- und Mid-Cap Research, Frankfurt Main Research (FMR) AG übernommen

Der deutsche Mittelstand ist mit Research unterversorgt

Der Erwerb stärkt Parmantier & Cie im Small- und Mid-Cap-Geschäft

Frankfurt am Main 04.06.2024 –Die Parmantier & Cie. GmbH wächst. Die Beratungs- und Investmentgesellschaft für mittelständische Unternehmen, Unternehmer und institutionellen Investoren, hat den Geschäftsbetrieb der Frankfurt Main Research (FMR) AG übernommen. Dieser wird in das Unternehmen eingegliedert und künftig unter dem Namen „Parmantier & Cie. Research (PCR)“ firmieren. „Der deutsche Mittelstand ist derzeit in Bezug auf geeignetes Research unterversorgt. Wer als Mittelständler kapitalmarktnahe Finanzierungslösungen sucht, erlebt das täglich. Mit der Eingliederung der FMR AG in Parmantier & Cie. können wir unser Angebot und unsere Kompetenzen für Small- und Mid-Cap-Unternehmen ausbauen und unseren Kunden Research-Dienstleistungen aus erster Hand anbieten.“, so René Parmantier, Gründer und Principal von Parmantier & Cie.

René Parmantier weiter „Die Expertise und das Fachwissen der Frankfurt Main Research (FMR) sind eine wertvolle Ergänzung für unser Geschäftsmodell. Die Unterbewertung vieler Small-Cap-Unternehmen zeigt, wie wichtig ein hochwertiges Researchprodukt ist. In Zeiten der Passivinvestments und der Dominanz der ‚Magnificent 7‘ in den USA geraten viele spannende Small-Caps ins Hintertreffen und werden nicht oder nur wenig beachtet. Hier setzen wir an.“

Sascha Magsamen, Vorstand der PVM Private Values Media AG und bisheriger Mehrheitseigentümer der Frankfurt Main Research (FMR): „Wir freuen uns sehr, dass die FMR nun Teil der Parmantier & Cie. wird. Unsere Finanzanalyse hat nun einen neuen und leistungsstarken Hafen, um seinen Kunden erstklassige Research-Dienstleistungen anzubieten.“

Über die Parmantier & Cie. GmbH:

Parmantier & Cie. ist auf die Beratung und Vermittlung von Unternehmensfinanzierungen, sei es Eigenkapital, Fremdkapital oder hybride Finanzierungsformen spezialisiert und verfolgt dabei den Geschäftsansatz einer klassischen Merchant Bank. Leitmotive des Unternehmens sind die traditionellen Werte eines ehrbaren Kaufmanns und die Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen für eine sich wandelnde Welt. Das Unternehmen geht dabei selbst ins Risiko und engagiert sich immer mit eigenem Kapital. Eine vorausschauende Denkweise zeichnet das Haus ebenso aus wie die Gestaltung maßgeschneiderter, moderner Unternehmensfinanzierungen für börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen.

Über Frankfurt Main Research (FMR):

Die FMR – Frankfurt Main Research AG – ist ein 2018 gegründetes, unabhängiges und eigentümergeführtes Research-Haus mit Fokus auf Small- und Mid-Caps in der DACH Region. Die Analysten verfügen über langjährige Expertise in deutschsprachigen Nebenwerten. Die Analysen werden in deutscher und englischer Sprache verfasst, um sowohl Investoren im deutschsprachigen Raum als auch auf internationaler Ebene anzusprechen. Seit dem 01. Juni 2024 firmiert Frankfurt Main Research (FMR) als Parmantier & Cie. Research (PCR)

