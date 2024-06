GNW-Adhoc: China Eastern Airlines erhält erstes von 100 bestellten Flugzeugen

^SHANGHAI, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das erste Flugzeug einer zusätzlichen Bestellung von 100 C919-Jets, die China Eastern Airlines im vergangenen Jahr aufgegeben hat, wurde mit der Flugnummer B-919G ausgeliefert, nachdem der in China entwickelte Jetliner vor kurzem sein einjähriges Bestehen im kommerziellen Betrieb gefeiert hat. Mit dieser Auslieferung wächst die C919-Flotte von China Eastern Airlines, dem ersten weltweiten Käufer des Flugzeugs, auf sechs Flugzeuge an. China Eastern Airlines führte den Erstflug der C919 am 28. Mai 2023 durch. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mehrere Strecken mit fünf C919-Jets bedient. Die Auslieferung des neuen C919-Jets wird einen weiteren Durchbruch bedeuten. Dies bedeutet, dass der kommerzielle Betrieb der C919 in großem Maßstab und mit umfangreichen Flotten beschleunigt wird. China Eastern Airlines wird am 1. Juni dieses Jahres einen Charterflug von Hongkong nach Shanghai mit einem C919-Jet starten, der voraussichtlich Studierende der Universität Hongkong befördern wird, die im Rahmen eines Austauschprogramms nach Shanghai reisen. Mit dem Beginn der Auslieferung der 100 bestellten Flugzeuge wird die C919- Flotte von China Eastern Airlines weiter anwachsen. Es wird erwartet, dass die Flotte bis Ende 2024 auf 10 Flugzeuge anwächst und weitere Strecken in das Netz aufgenommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Flotte stetige Fortschritte machen wird, um die Flugmarke zu stärken und die Rentabilität zu verbessern und gleichzeitig einen sicheren, erstklassigen Flug zu gewährleisten. Quelle: China Eastern Airlines Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2977/eng) °