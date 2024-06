Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung Thun, 5. Juni 2024



Unabhängiges US-Prüfinstitut PVEL listet Meyer Burger-Module in höchster Kategorie auf seiner aktuellen Top-Performer-Liste

Die Hochleistungsmodule der Meyer Burger Technology AG haben es im ersten Anlauf in die höchste Kategorie der „Top Performer“ aller sieben erfolgreichen Qualitätstests am US-Prüfinstitut PVEL (PV Evolution Lab) geschafft. Ein Top Performer in allen Tests zu sein, sei ausserordentlich selten, weniger als sechs Prozent der als Top-Performer gelisteten Modelle erreichten diesen Status in allen Zuverlässigkeitstests. Das teilte das Institut heute (5. Juni 2024) bei der Veröffentlichung seiner 10. Annual PV Module Reliability Scorecard mit.

„Nur wenige Module am Markt erreichen in unterschiedlichen Teststrängen gleichzeitig diese Auszeichnung“, sagte Madlen Apel, Head of Product Management bei Meyer Burger. „Wir können stolz darauf sein, gleich bei unserer ersten Teilnahme am PVEL-Testverfahren so ein gutes Ergebnis erreicht zu haben. Dieser Erfolg spiegelt eindrucksvoll unser Qualitätsbewusstsein und unsere Technologieführerschaft in der Industrie wider und bezeugt unabhängig das Vertrauen in unsere Produkte für alle Kunden und Investoren.“ Die Testergebnisse beziehen sich auf das aktuelle Produktportfolio von Meyer Burger und das künftig am Standort Goodyear, Arizona, hergestellte Utility-Modul.

Die PVEL-Scorecard gilt als einer der wichtigsten Tests in der Solarbranche und bietet umfassende und unabhängige Testergebnisse an. Dabei stehen Zuverlässigkeits- und Leistungstests im Fokus, darunter Analysen von Temperatur- und Feuchtigkeitseffekten bis hin zur Bewertung der Auswirkungen von mechanischer Belastung und Hagel und umfasst alle relevanten Degradationsmechanismen. PVEL testet dabei weit über die gängigen IEC und UL-Standards hinaus. Die Ergebnisse sind nicht nur eine Quelle für unabhängige Verbraucherinformationen, sondern stellen auch entscheidende Qualitätsrichtlinien für Bankability-Analysen auf Ebene von Produktzuverlässigkeiten dar.

Mehr Infos: https://scorecard.pvel.com/top-performers/

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger erforscht, entwickelt und produziert hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule der neuesten Generation auf Basis der patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie. Als einer der wenigen Hersteller weltweit fertigt das Unternehmen auch seine eigenen Produktionsanlagen, was eine hohe Qualität und Effizienz in der Herstellung gewährleistet.

Der Hauptsitz von Meyer Burger befindet sich in Thun (Schweiz). Forschungszentren und Maschinenfabriken betreibt das Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal, (Deutschland), Hauterive und Neuchâtel (Schweiz). Die hochautomatisierte Produktion von Solarzellen und Solarmodulen erfolgt in Thalheim (Deutschland) sowie künftig in Goodyear und Colorado Springs (USA). Ein eigenes akkreditiertes Testzentrum für Solarmodule befindet sich in Freiberg (Deutschland). Dieses ist der Schlüssel für die lange Haltbarkeit und hohe Präzision der Meyer Burger-Solarmodule. Vertriebsstandorte gibt es in Europa, den USA, Australien und Asien.

Weltweit arbeiten rund 1 100 Menschen für Meyer Burger. Das Unternehmen wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Es hat seitdem zahlreiche Technologien entwickelt und patentiert, die heute in vielen der weltweit produzierten Solarmodule zum Einsatz kommen.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker MBTN gelistet.

