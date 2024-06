Lagarde erwartet weitere Erholung der Konjunktur im Euroraum

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Wirtschaft im Euroraum wird sich aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiter erholen.

Dazu dürften höhere Löhne beitragen, sagte sie am Donnerstag nach dem Zinsbeschluss der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch der Exportsektor dürfte demnach bei anziehender globaler Nachfrage in den kommenden Quartalen zu einer positiven Konjunkturentwicklung beitragen.

Die Wirtschaft der 20-Länder-Gemeinschaft war im ersten Quartal mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent in die Wachstumsspur zurückgekehrt und hatte die Rezession beendet. Die EU-Kommission erwartet laut ihrer Frühjahrsprognose für die Eurozone einen BIP-Anstieg von 0,8 Prozent in diesem Jahr. Die EZB-Volkswirte rechnen in ihren jüngsten Projektionen für 2024 mit einem Plus von 0,9 Prozent.

