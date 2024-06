EQS-News: P&P London erwirbt vier weitere Wohnungen in bester Lage in Mayfair - Standort in unmittelbarer Nähe von Buckingham Palace und Green Park - Investitionen im Jahr 2024 insgesamt 120 Millionen Euro

Emittent / Herausgeber: P&P London / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

P&P London erwirbt vier weitere Wohnungen in bester Lage in Mayfair - Standort in unmittelbarer Nähe von Buckingham Palace und Green Park - Investitionen im Jahr 2024 insgesamt 120 Millionen Euro



07.06.2024 / 10:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





London, 07. Juni 2024

– P&P London erwirbt als Immobilieninvestor und -entwickler vier weitere Wohnungen in einer Prime-Lage der britischen Hauptstadt. In den Einheiten im Stadtteil Mayfair mit Größen zwischen 71 und 91 Quadratmetern erfolgt nun ein hochwertiges Refurbishment. „Mit einer luxuriösen Ausstattung nutzen wir das große Potenzial der Immobilie optimal“, erläutert Michael Peter, Gründer und Geschäftsführer von P&P London: „An diesem Top-Standort schaffen wir erstklassige Angebote für Zweitwohnungen in der Innenstadt. Denn eine bessere Lage gibt es in London kaum.“ Von der Bolton Street 27 erreicht man zu Fuß in wenigen Minuten Buckingham und Green Park. Peter: „In solch erstklassigen Lagen sind vergleichbare Möglichkeiten für Developments extrem selten. So können wir extrem stolz auf diesen Erfolg von P&P London sein.“ Der auf London fokussierte Developer entstand 2023 als Spin off der deutschen P&P Group.

Die Renovierungsarbeiten werden bis Herbst dieses Jahres abgeschlossen und anschließend der Verkauf der Wohnungen gestartet. Michael Peter ist sicher, dass die Nachfrage hoch sein wird: „Denn der Standort kombiniert Ruhe, Naherholung mit der unmittelbaren Nähe zu Kultur sowie Freizeit-Highlights, Einkaufs- und Restaurant-Angeboten. Auch die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist mit der U-Bahn-Station Green Park optimal.“

„Bei diesen Wohnungen ist das klare Ziel, den Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels mit der reichen Designgeschichte von Mayfair zu kombinieren“, erläutert Michael Peter: „Das wird uns gut gelingen, denn wir arbeiten bei diesem Projekt mit der Innenarchitektin Tabitha Isobel zusammen.“ Diese wird den Einheiten hinter historischer Fassade neben der hochwertigen Ausstattung auch möglichst viel Licht und Platz verleihen.

Für das P&P Team um Geschäftsführer Michael Peter ist es seit dem Start am Londoner Markt im Spätsommer 2023 nicht das erste Investment in Mayfair. Ein bereits 2023 erworbenes Apartment in der vom neuen Investment-Standort nicht weit entfernten South Audley Street 68 mit rund 160 Quadratmeter Wohnfläche wurde gerade fertig renoviert und der Verkauf gestartet.

Insgesamt wurden durch P&P London in Mayfair, Notting Hill, Knightsbridge, Lambeth und Chelsea. in etwas weniger als einem Jahr ein deutlicher zweistelliger Millionenbetrag investiert. „Der erneute Kauf ist ein weiterer Beleg, wie gut wir uns bereits in diesem besonders interessanten Immobilienmarkt etabliert haben“, so Peter. Insgesamt sollen 2024 durch P&P London sogar Ankäufe im Wert von rund 120 Millionen Euro getätigt werden. Der Fokus liegt dabei auf kompletten Häusern und Einzelwohnungen sowohl in herausragenden Super-Prime-Lagen der City als auch in aufstrebenden Arealen in der gesamten Metropolregion Greater London. „Wir wollen in London in allen relevanten Residential-Segmenten aktiv sein, vor allem auch in Top-Lagen“, so der P&P London Geschäftsführer: „Unsere Marke wird sich so nachhaltig am britischen Residential Markt verankern.“ Dort bieten sich derzeit gute Investment-Möglichkeiten, dank in vielen Bereichen zu beobachtenden Markt-Konsolidierungen. Diese Phasen sind in London sehr selten.“ P&P London verfügt für Investments über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung, um flexibel und vor allem schnell reagieren zu können.

P&P London ist ein 2023 gegründeter Spin-Off der P&P Group und entwickelt, revitalisiert und vermarktet Wohnbauprojekte und Mixed-Use-Immobilien in der Hauptstadt Großbritanniens. P&P London deckt dabei als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Revitalisierung und Modernisierung von Bauten. Über das weiterhin verbundene in Deutschland ansässige Unternehmen P&P Group mit dem Bereich Real Estate Deutschland kann auch P&P London auf fast 30 Jahre Development-Erfahrung zurückgreifen.



Ansprechpartner für Medien:

Luzia Winkler

Isaak-Loewi-Straße 11

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 – 766 06 146

Mail: l.winkler@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 – 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.