EZB vollzieht Leitzinswende

Renditeanstieg trotz Leitzinssenkung

Die Europäische Zentralbank hat erwartungsgemäß gestern ihre Leitzinsen um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Der für den Geldmarkt maßgebliche Einlagesatz wird ab dem 12. Juni 3,75 % betragen. Die Staatsanleiherenditen stiegen im Euroraum dennoch ein paar Basispunkte an, denn die Zinssenkung war gemeinhin erwartet worden, doch die Revision der Projektionen des EZB-Stabs zur Inflationsentwicklung überraschte auf der Oberseite. Die EZB-Experten hoben ihre Prognose für die Inflationsrate im kommenden Jahr von 2,0 % auf 2,2 % an. Sie erwarten für 2026 aber unverändert eine Inflationsrate von 1,9 %. Der Tenor der geldpolitischen Erklärung des EZB-Rates klingt in unseren Ohren, was die Inflation angeht, etwas weniger zuversichtlich als beim letzten Zinsentscheid. Wir sehen nach wie vor Luft für weitere Zinssenkungsschritte, denn auch nach der Zinssenkung dürfte das Leitzinsniveau restriktiv auf die Wirtschaftsentwicklung wirken. Als wahrscheinlichste Termine für weitere Zinssenkungen in diesem Jahr erachten wir die beiden noch ausstehenden Ratssitzungen mit Veröffentlichung neuer Stabsprojektionen, also September und Dezember. Gleichwohl wiederholte EZB-Chefin Christine Lagarde gestern mit Nachdruck, dass die EZB nicht vorbestimmt hat, wann sie wie viele Zinssenkungen liefern wird. Und sie tut unseres Erachtens auch gut daran, denn Raum für Enttäuschungen gibt es genug.Finanzmärkte blicken heute auf den US-Arbeitsmarktbericht An den Finanzmärkten ist heute noch einmal Spannung angesagt, wenn um 14:30 Uhr in den USA der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird. Unsere Prognose eines Stellenaufbaus von 150.000 im Mai ist im Vergleich zu anderen Häusern etwas auf der vorsichtigen Seite. Durch die am Mittwoch vom Personaldienstleister ADP veröffentlichten Daten sehen wir uns hier aber vorerst bestätigt. Heute früh um 8:00 Uhr werden aus Deutschland die Daten zur Industrieproduktion für April veröffentlicht. Die gestrigen Daten zu den Auftragseingängen im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland fielen etwas enttäuschend mit einem Minus von 0,2 % im Vergleich zum Vormonat aus. Um 8:30 Uhr veröffentlicht dann die Deutsche Bundesbank ihre halbjährlichen Konjunkturprognosen. Mit Blick auf das Wochenende kommen die Europawahlen am Sonntag zum Abschluss. Den Auftakt hatten gestern bereits die Niederlande gemacht. Heute folgen Irland und Tschechien, am Samstag Italien, Lettland, Malta und die Slowakei. In den übrigen Ländern wird am Sonntag gewählt. In Belgien finden außerdem am Sonntag Parlamentswahlen statt.