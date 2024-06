EQS-News: Janus Henderson Investors: Europawahl und französische Politik

Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Janus Henderson Investors: Europawahl und französische Politik



10.06.2024 / 15:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Europawahl und französische Politik

Von Richard Brown, Client Portfolio Manager, Janus Henderson Investors

Das Ergebnis der EU-Wahl könnte für den politischen Status quo in Frankreich von großer Bedeutung sein; ein Rückschlag für Macrons pro-EU-Pläne zur grenzüberschreitenden Integration.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Kommentars haben die europäischen Märkte zwar nachgegeben, aber nicht übermäßig, und der Euro hat sich abgeschwächt. Aber was bedeutet das?

Für europäische Aktien hat dieses Ergebnis den bisherigen positiven Trend 2024 etwas getrübt, aber wir betrachten es als Stimmungseinbruch und nicht als grundsätzliche Trendwende.

Die Ergebnisse der Europawahlen an diesem Wochenende haben die politische Landschaft in Europa in Aufruhr versetzt, da rechtsextreme Parteien auf dem ganzen Kontinent zulegen konnten. Die wohl wichtigste Nachricht war das Ergebnis in Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron vorgezogene Neuwahlen ansetzte, nachdem die von Marine Le Pen und Jordan Bardella angeführte Rallye Nationale mehr als doppelt so viele Stimmen wie Macrons zentristische Koalition erhalten hatte. Die Entwicklungen in Frankreich untermauern das Argument, dass Anleger die politischen Entwicklungen im Jahr 2024 sorgfältig verfolgen müssen und warum die „politische Neuausrichtung“ einer der wichtigenFaktoren ist.

Für Frankreich war dies ein bedeutender Moment. Macrons Popularität lässt schon seit einiger Zeit nach, aber das Ausmaß des Verlustes hat zu seiner Entscheidung geführt und den Weg für vorgezogene Wahlen geebnet. Der anfängliche Schock wird zweifelsohne die französischen Risikoanlagen und insbesondere die Binnenmarkt orientierten Unternehmen in den nächsten Wochen belasten, wenn nicht sogar länger, je nach Wahlausgang. Zwar waren die Veränderungen in Frankreich am dramatischsten, doch spiegeln sie auch die zunehmende Unterstützung für nationalistische/protektionistische Parteien in ganz Europa wider.

Rückschlag für grenzüberschreitende Integration

Daraus ergeben sich bestimmte Konsequenzen. Das Ergebnis in Frankreich ist ein Rückschlag für die grenzüberschreitende Integration der Europäischen Union (EU), für die sich Macron eingesetzt hat. Für die Banken ist dies wahrscheinlich negativ, da die Erwartungen an europaweite Fusions- und Übernahmetätigkeiten in der Branche, die zu einem stärker konsolidierten Markt führen, nun zurückgeschraubt werden. Es stellt auch einen Rückschlag für Europas Fähigkeit dar, eine kontinentweite Industriepolitik zu entwickeln, die mit den milliardenschweren „Autarkiestrategien“ der USA und Chinas konkurrieren kann.

Geldpolitische Auswirkungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts haben die europäischen Märkte zwar nachgegeben, aber nicht übermäßig, und der Euro hat sich abgeschwächt. Während ein schwächerer Euro es der Europäischen Zentralbank erschwert, die Zinsen zu senken, dürfte interessant sein zu sehen, wie sich die Zinserwartungen ändern. Unseres Erachtens besteht nach der Zinssenkung der letzten Woche immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich die Geldpolitik weiter bewegen wird. Eine schwächere Währung könnte auch für europäische Exporteure und Small Caps etwas hilfreich sein. Die politischen Schwankungen in Europa sind ebenfalls ein bekannter Faktor. Die Rechte hat schon früher Wahlen in Europa gewonnen, doch hat dies selten zu einem dramatischen Politikwechsel geführt.

Für Europa insgesamt würden wir sagen, dass dies wahrscheinlich eine kleine Abwertung darstellt, die den bisher starken Ausblick für europäische Aktien im Jahr 2024 etwas trübt. Die Ergebnisse der EU-Parlamentswahlen entsprachen im Großen und Ganzen den Umfragedaten im Vorfeld der Wahlen. Das deutet darauf hin, dass die Risiken bis zu einem gewissen Grad bereits eingepreist waren. Allerdings könnten diese Ergebnisse die Stimmung in der Region etwas trüben, da die politischen Risiken, die im vergangenen Jahr etwas im Hintergrund standen, den Anlegern in Erinnerung gerufen wurden.

Das Narrativ bleibt bestehen

Europa ist auch nicht nur eine nationale Angelegenheit. Der Kontinent ist Sitz zahlreicher Weltmarktführer, die zufälligerweise mit einer europäischen Postanschrift gelistet sind. Für sie sieht es so aus, als würden sie sich parallel zur Weltwirtschaft erholen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir dies als leichten Rückschlag für die Region betrachten. Da die starke Bewertung im Vergleich zu den USA bestehen bleibt und die in Europa ansässigen Unternehmen global tätig sind, bedeutet dies jedoch keine wesentliche Veränderung der Situation.

Ende

Presse-Anfragen

Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 – hrauen@dolphinvest.eu

Silke Tschorn +49 69 33 99 78 17 – stschorn@dolphinvest.eu

Über Janus Henderson

Die Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Kunden dabei unterstützt, durch differenzierte Einblicke, disziplinierte Investmententscheidungen und erstklassigen Service hervorragende finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Janus Henderson verwaltet per 31. März 2024 ein Anlagevermögen von etwa 353 Milliarden US-Dollar (ca. 327 Milliarden Euro) und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 24 Städten weltweit. Das Unternehmen hilft Millionen von Menschen weltweit, gemeinsam in eine bessere Zukunft zu investieren. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für Medienvertreter bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern. Alle Meinungen und Einschätzungen in diesen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (Reg.-Nr. B22848, 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier). Henderson Secretarial Services Limited (gegründet und eingetragen in England und Wales, eingetragene Nr. 1471624, eingetragener Sitz 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) ist der Name, unter dem die Sekretariatsdienste für Unternehmen erbracht werden. Alle diese Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc. (gegründet und eingetragen in Jersey, eingetragene Nr. 101484, mit eingetragenem Sitz in 13 Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES). Janus Henderson Investors (Australia) Limited ABN 47 124 279 518 ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, wenn sie veraltet oder falsch sind oder werden. In den USA durch bei der SEC registrierte Anlageberater, die Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc sind; in Kanada durch Janus Henderson Investors US LLC nur an institutionelle Anleger in bestimmten Rechtsordnungen.

Janus Henderson ist eine Marke der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.