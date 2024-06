Sentix-Barometer für Euro-Zone auf höchstem Stand seit Ukraine-Krieg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Börsianer blicken so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euroraum wie seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor gut zwei Jahren nicht mehr.

Das Barometer dazu kletterte im Juni bereits den achten Monat in Folge, und zwar um 3,9 Zähler auf plus 0,3 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1174 Investoren mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Februar 2022. Von Reuters befragte Experten hatten nur einen Anstieg auf minus 1,8 Punkte erwartet.

Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy sprach von einem Aufschwung ohne Schwung. "Die Erholung verläuft jedoch nur langsam in Trippelschritten." Während der Wert für die Lage trotz Anstieg weiter im Minus (-9,0 Punkte) verharrte, kletterte die Erwartungskomponente um 2,2 auf plus 10,0 Zähler.

"Auch in Deutschland schreitet die Konjunkturerholung weiter voran - wenn auch nur im Zeitlupentempo", sagte Hussy. Mit minus 26,3 Punkten sei das Barometer für die aktuelle Lage immer noch im tiefroten Bereich. Der Zugewinn der Erwartungswerte auf plus 2,3 Punkte zeige, "dass die missliche Lage der deutschen Wirtschaft nur allmählich nachlässt und in den kommenden Monaten weiter das Thema Stagflation angesagt sein dürfte". Darunter verstehen Fachleute eine stagnierende Wirtschaft bei zugleich anhaltender Inflation.

Deutschlands Wirtschaft wuchs im ersten Quartal 2024 um 0,2 Prozent und schrammte damit knapp an einer Rezession vorbei. Auch für das laufende Frühjahrsquartal erwarten viele Experten einen leichten Anstieg des Bruttoinlandsproduktes.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)