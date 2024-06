Goldpreis vor US-Inflationsdaten und Fed-Sitzung unter Druck

Vor der mit Spannung erwarteten Fed-Notenbanksitzung gehen Anleger am Goldmarkt vorsichtshalber in Deckung. Zudem dürfte die Entwicklung der US-Teuerung mit Argusaugen beobachtet werden. Ein robuster US-Arbeitsmarktbericht hatte zuletzt die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen verstärkt.

Eine Feinunze Gold (Kassa) kostet am Dienstagvormittag laut IG-Indikation rund 2.306 Dollar und damit im Vergleich zum Vortag rund 0,18 Prozent weniger.

Starke US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag schüren weiterhin Zinssorgen

Starke Zahlen vom US-Jobmarkt haben bereits am vergangenen Freitag für Irritationen in Anlegerkreisen gesorgt. So wurden insgesamt 272.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen und damit deutlich mehr als im Vorfeld erwartet (185.000).

Ein solider Arbeitsmarkt gibt der US-Notenbank schlagkräftige Argumente an die Hand, um das Leitzinsniveau weiter hochzuhalten.

