Neuer Verteidigungsausschuss-Chef will Deutsche auf Zeitenwende einstimmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der neue Vorsitzende des Bundestags-Ausschusses für Verteidigung, der FDP-Politiker Marcus Faber, will den Menschen in Deutschland die Notwendigkeit einer entschiedenen Unterstützung der Ukraine stärker deutlich machen.

"Ich sehe es vor allem als meine Aufgabe an, den Menschen die Sinnhaftigkeit der Ukraine-Hilfen zu erklären", sagte Faber der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist vor allem in Ostdeutschland erforderlich, und ich als Ostdeutscher kann das vielleicht auch etwas glaubwürdiger machen als andere."

Der 40-jährige Verteidigungsexperte aus Sachsen-Anhalt wurde am Mittwoch von den 38 Ausschussmitglieder zum neuen Vorsitzenden gewählt. Faber ist Nachfolger der bisherigen Vorsitzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die für die FDP nach der Europawahl in das EU-Parlament einziehen wird und daher aus dem Bundestag ausscheidet. Faber sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag, seit 2018 ist er ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss. Der Militärexperte setzt sich vehement für eine entschiedene Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg ein.

"Die Unterstützung der Ukraine ist in unserem Interesse", betonte Faber. "Würde Russland den Krieg gewinnen, wären die Kosten für Deutschland sehr viel höher, schon allein wegen Millionen von Flüchtlingen, die die Ukraine dann verlassen würden." Faber hat sich wiederholt auch dafür ausgesprochen, der Ukraine den deutschen Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen, was Bundeskanzler Olaf Scholz ablehnt. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 war er mehrfach in der Ukraine und besuchte dort auch die Truppen in Frontnähe.

Faber betonte, es gehe ihm in diesem Zusammenhang auch um einen Mentalitätswandel der Deutschen. Es sei wichtig, "den Menschen in Deutschland die Zeitenwende besser zu erklären, dass diese Zeitenwende auch nach Deutschland hineinwirkt", sagte er mit Blick auf die von der Bundesregierung verfolgte Stärkung der Wehrhaftigkeit. "Wir müssen eine Verteidigungsbereitschaft in der Bevölkerung herstellen", betonte er. "Die Frage muss lauten: 'Was ist meine Aufgabe im Verteidigungsfall?'" Die Vorsitzenden der Bundestags-Ausschüsse bereiten die Sitzungen vor, leiten sie und können auch Sondersitzungen einberufen.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)