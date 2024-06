GNW-Adhoc: SIKA ERÖFFNET NEUES HOCHMODERNES WERK IM NORDOSTEN VON CHINA

^SIKA ERÖFFNET NEUES HOCHMODERNES WERK IM NORDOSTEN VON CHINA Sika eröffnet ein neues Werk in Liaoning, der grössten Provinz im Nordosten Chinas. Am Standort wird künftig eine umfassende Produktpalette gefertigt, darunter Mörtel, Fliesenkleber und Abdichtungslösungen. Die hocheffiziente neue Fabrik ermöglicht es Sika, der Marktnachfrage optimal gerecht zu werden und gleichzeitig die Distanzen für die Logistik deutlich zu verkürzen. Über das Liaoning Werk werden künftig Kunden in drei Provinzen im Nordosten Chinas mit mehr als 98 Millionen Einwohnern sowie in der östlichen Zentralmongolei beliefert. Neben den hochmodernen Produktionsanlagen verfügt das neue Werk auch über Büros und Labors sowie Lager- und Logistikeinrichtungen. Sika betreibt derzeit 34 Fertigungsstätten in China und ist seit mehr als dreissig Jahren auf dem chinesischen Markt aktiv. Philippe Jost, Regionalleiter Asien/Pazifik: «Das neue Mörtelwerk in Liaoning ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer Wachstumsstrategie. Es ermöglicht uns, die Kunden im Nordosten Chinas noch besser zu bedienen, indem wir kürzere Lieferzeiten und optimierten Service sicherstellen. Die Erweiterung unterstreicht unser Engagement für Qualität und Spitzenleistungen und ist gleichzeitig an den globalen Nachhaltigkeitszielen von Sika ausgerichtet.» Die Fabrik in Liaoning wird eine umfassende Palette an Mörtelprodukten herstellen, die während des Herstellungsprozesses aus bis zu 20% recycelten Rohstoffen bestehen, wie zum Beispiel aus Abfallstaub und mineralischen Reststoffen. Darüber hinaus hat Sika eine Initiative zur Umstellung von natürlichen auf alternative Sande gestartet. Bereits im Jahr 2023 hatte Sika China einen Anteil von 13% alternativer Sande in der Mörtelproduktion erreicht, wobei bereits die Hälfte aller Werke zu dieser Initiative beigetragen hat. Für die Zukunft plant Sika in China, bis zum Jahr 2028 rund 50% des gesamten Sandbedarfs durch alternative Materialien zu ersetzen. INFRASTRUKTURINVESTITIONEN IN DIE CHINESISCHE BAUINDUSTRIE Der chinesische Baumarkt wird für 2024 auf ein Volumen von CHF 4.2 Billionen geschätzt und soll bis 2028 um 3.9% pro Jahr wachsen. Im Rahmen des aktuellen Fünfjahresplans hat die Regierung umgerechnet mehr als eine halbe Billion Schweizer Franken für die Ausgabe von Staatsanleihen für Infrastrukturprojekte vorgesehen. Darüber hinaus investiert das Land CHF 12 Billionen in den ökologischen Wandel, um bis 2060 Netto-null-Emissionen zu erreichen, was die Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen steigert. SIKA UNTERNEHMENSPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden. KONTAKT Dominik Slappnig Corporate Communications und Investor Relations +41 58 436 68 21 slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/eff4d7bc- afd2-4582-8bc2-284f2629e789) °