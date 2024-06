FPT wird als größtes IT-Dienstleistungsunternehmen im Fortune 500 Southeast Asia 2024 ausgezeichnet

Der globale IT-Dienstleister FPT Corporation wurde in der ersten Ausgabe der Fortune's Southeast Asia 500 als größtes IT-Dienstleistungsunternehmen und siebtgrößtes Unternehmen im Technologiesektor der SEA-Region aufgeführt. Diese Anerkennung durch Fortune hebt FPT auch als einziges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Vietnam hervor und bestätigt seine Positionierung als vertrauenswürdiger IT-Führer mit innovativen, durchgängigen Dienstleistungen und Lösungen für regionale und globale Unternehmen.

FPT liegt über alle Sektoren hinweg auf Platz 160, was durch seinen Umsatz von 2,17 Mrd. USD 2023 belegt wird. Diese Zahl entspricht einer Wachstumsrate von 19,6 %. Auf die drei Kernsektoren - Technologie, Telekommunikation, Bildung, Investitionen und andere - entfielen 60 %, 30 % bzw. 10 % des Gesamtumsatzes. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die verstärkten globalen Bemühungen um die digitale Transformation vorangetrieben, eine der weltweit am stärksten nachgefragten Dienstleistungen von FPT, die einen Umsatzanstieg von 42 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.

Was das globale IT-Servicesegment betrifft, so machte der asiatisch-pazifische Markt 2023 25 % des Gesamtumsatzes aus, was einem Anstieg von 38 % gegenüber 2022 entspricht. Das Unternehmen wurde immer wieder von führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen wie Gartner, Forrester und IDC mit regionalen Auszeichnungen und Branchenstudien bedacht, vor allem mit der jüngsten Einstufung in der Studie "Gartner Market Share: Services, Worldwide, 2023" als eines der 50 besten IT-Dienstleistungsunternehmen Asiens.

In der APAC-Region und insbesondere in Südostasien hat FPT auch einige der erfolgreichsten Partnerschaften geschlossen. So ist FPT das erste vietnamesische Technologieunternehmen, das sich der SAP® Regional Strategic Services Partner (RSSP) Initiative im asiatisch-pazifischen Raum angeschlossen hat, und das erste in Südostasien, das eine Partnerschaft mit Mila, dem weltweit führenden Institut für KI, eingegangen ist. Das Engagement für KI wurde durch die jüngste Zusammenarbeit mit dem Chip-Giganten NVIDIAweiter gestärkt, die darauf abzielt, eine zentrale Anlaufstelle für KI-Produkte, GPU-Infrastruktur und Fachwissen für Kunden in Vietnam und allen FPT-Präsenzbereichen zu bieten.

Auf globaler Ebene ist FPT der Partner von mehr als 1.000 Kunden weltweit, darunter 91 Fortune-Global-500-Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung usw., und hilft ihnen, ihre Wettbewerbsfähigkeit mit erstklassigen Lösungen und hoch skalierbaren Arbeitskräften in 30 Ländern zu verbessern.

Mit Blick auf die Zukunft in der APAC-Region und darüber hinaus wird FPT seinen Weg mit fünf Schwerpunktbereichenfortsetzen: Künstliche Intelligenz, Automotive, Halbleiter, digitale Transformation und grüne Transformation. Bis 2030 strebt das Unternehmen einen Umsatz von 5 Mrd. USD aus IT-Dienstleistungen für den globalen Markt an, um seine Stellung als Anbieter von Technologielösungen von Weltrang zu festigen.

Nguyen Van Khoa, der Vorstandsvorsitzende von FPT, sagte: "Dank der unermüdlichen Anstrengungen zehntausender Mitarbeiter hat FPT seinen Höhepunkt überschritten, seine Reichweite erweitert und seine technologischen Fähigkeiten auf globaler Ebene verbessert. Angesichts neuer Chancen auf dem Markt, in der IT-Branche und bei aufkommenden Technologietrends wird FPT auch weiterhin erstklassige, langfristige und nachhaltige Werte und Vorteile für die Stakeholder schaffen und so zur wirtschaftlichen Entwicklung Vietnams und der Region beitragen."

Dies ist das erste Mal, dass Fortune die Rangliste der größten Unternehmen in der Region Südostasien auf der Grundlage ihres Umsatzes im Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Die Liste umfasst Unternehmen aus sieben Ländern, darunter Indonesien, Malaysia, Thailand, Singapur, Vietnam, die Philippinen und Kambodscha.

