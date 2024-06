GNW-Adhoc: Erste Afrika-Konferenz des AACSB

^TAMPA, Florida, June 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AACSB International, der weltweit größte Verband für Ausbildung im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, wird seine erste Afrika-Konferenz veranstalten. Diese erste Veranstaltung wird Wirtschaftspädagogen und Wirtschaftsführer aus Afrika und darüber hinaus zusammenbringen, um über Innovationen in den Bereichen Unternehmertum, Nachhaltigkeit und Akkreditierung in der Region zu diskutieren. Die aus dieser Konferenz resultierenden Kooperationen werden dazu beitragen, die Zukunft der Wirtschaft in Afrika besser und nachhaltiger zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass Ihre journalistischen Einblicke und Ihr Fachwissen die Gespräche auf dieser Veranstaltung bereichern und die Möglichkeit bieten werden, mit zukunftsorientierten Führungskräften in Kontakt zu treten. Was: Afrika-Konferenz (https://www.aacsb.edu/events/2024/07/cn-2024-july-africa- conference) Wer: Vorausschauende Wirtschaftspädagogen und Führungskräfte aus der Wirtschaft, die Kontakte zu gleichgesinnten Personen oder Wirtschaftshochschulen in Afrika suchen. Wann: 24.-26. Juli 2024 Wo: Pretoria, Südafrika Der AACSB plant Gespräche mit Geoff Perry, Executive Vice President und Chief Membership Officer, AACSB International, die während und nach der Veranstaltung stattfinden sollen. Sichern Sie sich jetzt eine Reservierung, indem Sie sich unter mediarelations@aacsb.edu (mailto:mediarelations@aacsb.edu) an Leah McBride wenden. Über AACSB International AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung, der Lehrende, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation großer Führungskräfte hervorzubringen. Mit Mitgliedern in über 100 Ländern und Gebieten fördert der AACSB das Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt den Einfluss auf die Wirtschaftsausbildung. Erfahren Sie, wie der AACSB und Wirtschaftshochschulen aus der ganzen Welt in der Wirtschaftsausbildung mutig vorangehen: aacsb.edu. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Leah McBride 1+813.367.5238 mediarelations@aacsb.edu (mailto:mediarelations@aacsb.edu) °