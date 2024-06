Medien - Malu Dreyer tritt als Ministerpräsidentin zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt nach Medienberichten ihr Amt auf.

Das berichteten der "Spiegel" und "Rheinpfalz" am Mittwoch. Die Staatskanzlei in Mainz wollte das nicht kommentieren, kündigte aber eine Pressekonferenz an. Laut "Spiegel" soll Arbeitsminister Alexander Schweitzer das Amt von der SPD-Politikerin übernehmen. Die 63-jährige Dreyer leidet seit Jahrzehnten an einer Multiplen Sklerose. In Mainz regiert sie in einer Ampel-Koalition mit Grünen und SPD.

(Bericht von Philip Kracht, Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)