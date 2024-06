Goldpreis: Im Klammergriff der US-Geldpolitik und Frankreich-Wahlen

Angesichts der wachsenden Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gelingt es dem Goldpreis am letzten Handelstag der Woche wieder zuzulegen. Nach zahlreichen Kommentaren durch diverse Fed-Vertreter dürften Anleger nun der Veröffentlichung neuer US-Erzeugerpreise entgegenfiebern.

Auch die anstehenden Neuwahlen in Frankreich könnten einen Einfluss ausüben.

US-Geldpolitik dürfte Anleger weiter beschäftigen – Fed-Vertreter geben keine klare Tendenz ab

Die Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik hält weiter ein.

Bereits am Montag sagte etwa Patrick Harker, Präsident der Philadelphia-Fed, dass die US-Notenbank ihren Leitzins in diesem Jahr einmal senken könnte. „Wenn alles so eintrifft wie prognostiziert, denke ich, dass eine Zinssenkung bis zum Jahresende angemessen wäre.“

