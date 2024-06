Weiträumiger Stromausfall von Kroatien bis Albanien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Belgrad (Reuters) - Ein weiträumiger Stromausfall von der kroatischen Adriaküste bis Albanien hat am Freitag zahlreiche Unternehmen, Ampeln und Klimaanlagen auf dem westlichen Balkan lahmgelegt.

Betroffen waren nach Angaben von Energieunternehmen Albanien, weite Teile Montenegros, Bosnien-Herzegowinas und der bei Urlaubern beliebten kroatischen Adria-Küste. In der Region herrschen derzeit um die 40 Grad Celsius.

In Albanien fiel der Strom in der Hauptstadt Tirana und weiteren Städten aus. Ein örtlicher Fernsehsender nannte als Ursache einen Ausfall in Monenegro. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Montenegro sei fast komplett ohne Strom, teilte der dortige Netzbetreiber CEDIS auf seiner Facebook-Seite mit. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters berichtete, in Bosnien-Herzegowina seien Sarajevo, Banja Luka und Mostar ohne Strom. Die Stromausfälle in Teilen Kroatiens seien die Folge einer internationalen Störung, die mehrere Länder getroffen habe, erklärte der dortige Netzbetreiber HEP. Nach der genauen Ursache werde noch gesucht. HEP fahre seine Anlagen auf Hochtouren, um die Versorgung so schnell wie möglich wieder sicherzustellen.

