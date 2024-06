ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Hintergrund der Studie ist eine Mitteilung von Covestro über konkrete Übernahmeverhandlungen mit Adnoc und ein mögliches Angebot von 62 Euro je Covestro-Aktie. Da beide Seiten schon länger grundsätzlich miteinander sprechen, dürften noch offene Themen schon weit gediehen sein, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 06:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 06:09 / ET

