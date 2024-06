Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Organspende/Reform

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Organspende/Reform:

"Die Erfahrung der Pandemie lehrt, dass der Staat in medizinischen Angelegenheiten sehr behutsam vorgehen muss und im Zweifel die Selbstbestimmung des Einzelnen höher zu bewerten ist als der gesellschaftliche Nutzen. In diesem Sinne sollte es deshalb dabei bleiben, dass jeder selbst entscheiden muss, ob er seine Organe nach dem Tode spenden will. Wegen der Dimension der davon berührten ethischen Fragen ist das die richtige Vorgehensweise. Allerdings haben sich bislang nur 120 000 Organspender in das Register eingetragen. Das könnten deutlich mehr sein."/yyzz/DP/he