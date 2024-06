Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Personalie/Mot-clé supplémentaire

Eintritte in die Direktion der Vaudoise Versicherungen: Kristel Rouiller wird Direktorin Human Resources und Bruno Férolles Direktor Personenversicherungen



26.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lausanne, 26. Juni 2024 – Der Verwaltungsrat hat Kristel Rouiller per 1. November 2024 zur zukünftigen Direktorin des Departements Human Resources und Bruno Férolles zum zukünftigen Direktor des Departements Personenversicherungen der Gruppe Vaudoise Versicherungen ernannt. Bruno Férolles tritt am 1. Oktober 2024 in die Vaudoise ein und ersetzt ab dem 1. Januar 2025 Jacques Marmier im Direktionsausschuss. Dieser wird im Jahr 2025 nach 28 Jahren bei der Vaudoise-Gruppe in Pension gehen.

Kristel Rouiller ist 47 Jahre alt und hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Human Resources in verschiedenen nationalen und internationalen Unternehmen. Sie hält einen EMBA der IMD Business School, einen Master in Arbeitspsychologie (Universitäten Neuenburg und Bern) und ist seit 2018 Direktorin der Human Resources einer grossen Krankenversicherung. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Bruno Férolles ist 48 Jahre alt und kann auf über 20 Jahre Erfahrung im Asset Management und in der Versicherung zurückblicken. Er hält ein Lizenziat und einen Master in Wirtschaftswissenschaften der HEC Lausanne und hat bereits von 2013 bis 2022 im Departement Asset Management für die Vaudoise-Gruppe gearbeitet, als stellvertretender Direktor und Mitglied der erweiterten Direktion. Bruno Férolles ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. «Ich freue mich sehr, Kristel Rouiller und Bruno Férolles bei uns willkommen zu heissen, zwei Persönlichkeiten mit starkem Leadership und langjähriger Erfahrung. Sie werden sich den Herausforderungen unseres Unternehmens stellen, die sich aus der Transformation unserer Lösungen ergeben, die Geschäftsentwicklung unterstützen, und zur Strategie-Entwicklung unserer Gruppe beitragen», erklärt Jean-Daniel Laffely, CEO der Vaudoise-Gruppe. Bruno Férolles wird die Nachfolge von Jacques Marmier antreten, der 2025 nach einer über 35-jährigen Karriere in der Versicherungswelt pensioniert wird. Jacques Marmier begann seine berufliche Laufbahn bei einer anderen Versicherung in Lausanne, bevor er 1996 als Leiter Einzelleben zur Vaudoise stiess und in die erweiterte Direktion eintrat. Seit 2012 ist er Direktor des Departements Personenversicherungen. Er wird die Zeit von Ende 2024 bis Anfang 2025 nutzen, um das Departement unter bestmöglichen Bedingungen an seinen Nachfolger zu übergeben. Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch. Foto von Kristel Rouiller und Bruno Férolles

Kontakt für Medienschaffende: Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,pmatthey@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vaudoise Assurances Place de Milan 1001 Lausanne Schweiz Telefon: 0216188080 E-Mail: info@vaudoise.ch Internet: www.vaudoise.ch ISIN: CH0021545667 Valorennummer: 2154566 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1932539

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1932539 26.06.2024 CET/CEST