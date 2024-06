Gemischtes Bild bei Reuters/Ipsos-Umfrage zur US-Präsidentschaftswahl

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten ersten Fernsehduell zwischen Joe Biden und Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf zeigt eine neue Reuters/Ipsos-Umfrage ein gemischtes Bild.

Der Republikaner Trump liegt der am Dienstag veröffentlichten Studie zufolge in der Wählergunst bei der Wirtschaft mit 43 zu 37 Prozent vor dem Demokraten Biden. Die Befragten geben dies als das wichtigste Thema im Wahlkampf an. Beim zweitwichtigsten Thema, den Schutz der Demokratie, lag Biden dagegen mit 39 Prozent vor Trump mit 33 Prozent. Dieser punktete jedoch eindeutig bei der Einwanderung mit 44 zu 31 Prozent.

Am Donnerstagabend (US-Ostküstenzeit; Nacht auf Freitag MESZ) findet die erste Debatte der beiden Männer vor der Abstimmung am 5. November statt. Im Fokus der Zuschauer dürften insbesondere etwaige Zeichen sein, dass ihr jeweiliges Alter - Trump ist 79 Jahre alt, Biden 81 - ihre Regierungstauglichkeit einschränkt. Frühere Reuters/Ipsos-Umfragen zeigten insgesamt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die jüngste Studie wurde landesweit und online erhoben bei 1019 erwachsenen US-Bürgern, darunter 856 registrierte Wähler. Sie hat eine Fehlermarge von 3,2 Prozentpunkten für alle Befragten und 3,5 Prozentpunkten für registrierte Wähler.

(Bericht von Jason Lange,; geschrieben von Scot W. Stevenson,; redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)