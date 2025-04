Donald Trump hat sie nicht nur rausgeholt, sie ist auch noch viel größer ausgefallen als erwartet: die Zoll-Keule. Man könnte meinen, die USA dreschen damit wie verrückt auf ihre Handelspartner ein. Den Märkten hat das natürlich überhaupt nicht geschmeckt. Die Panik nimmt ihren Lauf und eine große Mehrheit an Aktien wurde nach der überraschend drastischen Ankündigung kräftig abverkauft.

Man fragt sich wirklich was damit erreicht werden soll. Es scheint eher alles ein Ausgangspunkt für Verhandlungen zu sein, als dass diese enormen Zölle tatsächlich langfristig Bestand haben sollten. Verschiedene Punkte sprechen dafür. Welche, dazu heute mehr in der Live-Sendung.

Für Produzenten scheint es auch keinen Ort mehr zu geben, in dem man sich "verstecken" kann. Denn nicht nur China, auch viele andere Länder, in denen stark produziert wird, sind von hohen Zöllen betroffen. Das belastet heute insbesondere Aktien von Schuh-Herstellern wie Adidas oder Nike. Die Produktionen in Asien werden nun zum Problem für Waren, die in den USA verkauft werden sollen.

Aber auch chinesische Verkäufer wie Alibaba, PDD oder JD.com haben nun mit großen Problemen zu kämpfen. Denn zusätzlich zu den enorm hohen Zöllen, die von den USA erhoben werden, fällt auch die Zoll-Freiheit für Pakete mit einem Warenwert von unter 800 USD weg. Die Aktien sind entsprechend unter Druck.

Bei Tesla haben die Auslieferungszahlen enttäuscht. Auch hier trübt das Bild sich immer stärker ein.

