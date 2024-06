Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 85,43 US-Dollar und damit 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 81,28 Dollar.

Seit Mitte Juni bewegen sich die Erdölpreise in einer relativ engen Spanne von etwa vier Dollar. Für stärkere Kursbewegungen mangelte es zuletzt an Impulsen. Tendenzieller Auftrieb kommt von dem knappen Angebot seitens großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, das allerdings ab Herbst etwas steigen soll. In anderen Förderstaaten wie den USA oder Kanada ist das Angebot seit längerem reichlich.

Am Nachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Lagerdaten für den Ölmarkt. Am Dienstagabend hatte der private Industrieverband American Petroleum Institute (API) einen leichten Anstieg der landesweiten Bestände gemeldet./bgf/stk