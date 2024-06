GNW-Adhoc: Allergy ist einflussreichste Zeitschrift im Bereich Allergologie und klinische Immunologie im Jahr 2024

^ZÜRICH, Schweiz, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Europäische Akademie für

Allergologie und Klinische Immunologie (EAACI) gibt mit großer Freude bekannt, dass die von der EAACI herausgegebene Zeitschrift Allergy im Jahr 2024 zur angesehensten Fachzeitschrift auf dem Gebiet der Allergologie und Klinischen Immunologie ernannt wurde. Laut den von Clarivate veröffentlichten Journal Impact Factors erreicht Allergy einen beeindruckenden Impact Factor von 12,6 und ist damit die führende Zeitschrift in ihrem Fachgebiet. Über Allergy Allergy widmet sich der Förderung, Stärkung und Verbreitung sämtlicher Aspekte des Fachgebiets der Allergologie und Immunologie. Die Fachzeitschrift behandelt ein breites Themenspektrum, einschließlich Bildungs-, translationale und klinische Forschung und ermöglicht die Verknüpfung zwischen Grundlagenwissenschaft und klinischer Praxis in der Allergologie/Immunologie. Allergy veröffentlicht Originalbeiträge, Rezensionen, Positionspapiere, Leitlinien, Leitartikel, Nachrichten, Kommentare, Leserbriefe und Korrespondenz. Dieser Erfolg ist auf mehrere zentrale Faktoren zurückzuführen: * Das uneingeschränkte Engagement und der Einsatz unserer Redaktions- und Support-Teams haben maßgeblich zur Profilierung der Zeitschrift beigetragen. * Schnelle Entscheidungsfindung bezüglich eingereichter Beiträge, denn dank unseres Begutachtungsverfahrens erhalten die Autoren ein zeitnahes und umfassendes Feedback. * Wir legen Wert auf strenge und umfassende, anspruchsvolle Peer-Review- Standards, um die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen höchster Qualität zu gewährleisten. * Die schnelle und dennoch gründliche Prüfung von Manuskripten garantiert, dass wichtige Forschungsergebnisse zeitnah publiziert werden. * Die hohe Anzahl von Aufrufen und Downloads verdeutlicht den Einfluss und die Reichweite der Zeitschrift innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Danksagung Im Namen des EAACI Executive Committee danken wir dem Allergy-Team. Unser besonderer Dank gilt unserem Chefredakteur, Dr. Cezmi Akdis, und unseren stellvertretenden Redakteuren, Dr. Maria Torres, Dr. Ioana Agache und Dr. Marek Jutel. Außerdem möchten wir unseren Mitherausgebern, darunter Dr. Heimo Breiteneder, Dr. Thomas Eiwegger, Dr. Wytske Fokkens, Dr. Emma Guttman-Yassky, Dr. David Jackson, Dr. Kari Nadeau, Dr. Robyn O'Hehir, Dr. Liam O'Mahony, Dr. Oliver Pfaar, Dr. Alexandra Santos, Dr. Claudia Traidl-Hoffmann, Dr. De Yun Wang und Dr. Luo Zhang, sowie dem gesamten Redaktionsbeirat für ihre Kompetenz und ihr Engagement danken. Ein herzliches Dankeschön geht zudem an Laura Alberch, Chefredakteurin, Anna Globinska, Grafikredakteurin, Ruya K?l?c Ogulur, Redakteurin für soziale Medien, Marisa McGarry, stellvertretende Chefredakteurin, Sathis Asokan Kannan, Produktionsredakteurin, und Lisbeth Cranfield, Verlagsleiterin der Zeitschrift. Wir haben gemeinsam neue Maßstäbe für höchste Kompetenz im Bereich Allergologie und klinische Immunologie gesetzt und freuen uns darauf, diesen Weg fortzusetzen. Die Nr. 1 unter den Zeitschriften auf dem Gebiet der Allergologie (https://journalallergy.com/) Kontakt: yaozi.moreno@eaaci.org °