IRW-News: HYTN Innovations Inc.: HYTN kann mit dem Erhalt einer Drug Establishment License von Health Canada seine Kompetenzen in der Guten Herstellungspraxis weiter ausbauen

IRW-PRESS: HYTN Innovations Inc.: HYTN kann mit dem Erhalt einer Drug Establishment License von Health Canada seine Kompetenzen in der Guten Herstellungspraxis weiter ausbauen

Eines der ganz wenigen Unternehmen weltweit, das diese Zertifizierung erhält

Vancouver, British Columbia - 27. Juni 2024 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN I FWB: 85W0 - HYTN oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabis und Psilocybin, freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada eine sogenannte Drug Establishment License (DEL) gewährt wurde. Diese Lizenz erlaubt HYTN die GMP-konforme Herstellung, Verpackung und Etikettierung von nicht-sterilen pharmazeutischen Produkten, in denen sowohl Cannabis als auch Psilocybin enthalten ist. Damit kann das Unternehmen seine Kompetenzen erheblich ausbauen und auch seine Marktpräsenz erweitern. Dank dieser Lizenz ist HYTN nun in der Lage, diese pharmazeutischen Produkte herzustellen und in regulierte globale Märkte zu exportieren, was seinen Status als eines der ganz wenigen Unternehmen in diesem Sektor, die über diese Kompetenzen verfügen, weiter festigt.

Die Verleihung der DEL zeugt von HYTNs Fachwissen und Erfahrung auf dem Gebiet der Arzneimittelherstellung nach der Guten Herstellungspraxis (GMP), die in vielen internationalen Märkten wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland und Australien gefordert wird. Diese Lizenz baut auf der bestehenden GMP-Zertifizierung des Unternehmens nach dem International Pharmaceutical Inspection Scheme (PIC/S) auf, die von der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) erteilt wurde. Die neue Lizenz erweitert nicht nur den Tätigkeitsbereich von HYTN, sondern unterstreicht auch das Bekenntnis des Unternehmens zur Einhaltung der höchsten Qualitäts- und Compliance-Standards in der pharmazeutischen Industrie.

Wir freuen uns außerordentlich über den Erhalt einer Drug Establishment License von Health Canada, erklärt Elliot McKerr, CEO von HYTN. Diese Lizenz ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, da sie nicht nur unsere strengen Standards und unsere Kompetenzen in der GMP-konformen Arzneimittelherstellung unter Beweis stellt, sondern dem Unternehmen auch neue Möglichkeiten an den Weltmärkten eröffnet. HYTN ist nun eines der wenigen ausgewählten Unternehmen Kanadas, die das reichlich vorhandene kanadische Cannabis in Premiumqualität zu erstklassigen pharmazeutischen Produkten für die Medizinmärkte auf internationaler Ebene verarbeiten kann. HYTN gehört nun auch zu einer noch exklusiveren Gruppe, die als vollständig vertikal integrierte Unternehmen über eine Genehmigung für den Anbau, die Trocknung, die Herstellung, die Verpackung und die Etikettierung der finalen Verabreichungsformen von psilocybinhaltigen Arzneimitteln verfügen.

Jason Broome, COO von HYTN, fügt hinzu: Diese Lizenz ist ein Beweis für die engagierte Arbeit und den Einsatz unseres gesamten Teams. Schon unsere bestehende GMP-Zertifizierung, die uns von der TGA gewährt wurde, bürgt für die hohen Standards unseres Betriebs. Mit dieser neuen Lizenz von Health Canada sind wir nun aber noch besser in der Lage, diese Standards nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen und die internationalen Märkte mit einer noch breiteren Produktpalette zu beliefern. Wir freuen uns darauf, dank dieser Lizenz unser Produktangebot rasch erweitern und unsere Kompetenzen auf dem Gebiet der Arzneimittelherstellung international vermarkten zu können.

Nachdem HYTN nun über eine DEL verfügt, will man die Produktion und auch den Vertrieb von nicht-sterilen Pharmazeutika weiter forcieren. Das Unternehmen ist strategisch gut aufgestellt, um von der steigenden Nachfrage nach diesen Produkten in den regulierten Märkten der Welt zu profitieren.

Im Einklang mit dem genehmigten Omnibus-Plan des Unternehmens und als Zeichen der Anerkennung für die erbrachten Leistungen wurden den Führungskräften und den für den Betrieb verantwortlichen Personen ihren individuellen Vereinbarungen entsprechend Prämien gewährt, die in Summe 3.080.000 Restricted Share Units ausmachen.

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN ist auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von hochwertigen Produkten spezialisiert, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe, einschließlich aus Cannabis gewonnene Cannabinoide, enthalten. HYTN sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter dieser Produkte in allen staatlich regulierten Märkten zu werden. Um dies zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Sondierung von Marktchancen und die rasche Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine hochwertige Entwicklungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Richtlinien der Guten Herstellungspraxis (GMP) sind von zentraler Bedeutung für die Verbesserung der Produktqualität, da sie strenge Standards für die Herstellung, Prüfung und Qualitätssicherung festlegen. Diese Richtlinien sind für ein entsprechendes Risikomanagement bzw. eine Risikominderung wesentlich und gewährleisten die konsistente und kontrollierte Herstellung von Produkten nach den besten Qualitätsstandards. Durch die Priorisierung der Sicherheit hilft die GMP sicherzustellen, dass Produkte keine unannehmbaren Risiken für die Verbraucher darstellen. Die Einhaltung der GMP ist in vielen Ländern vorgeschrieben und wird mit den nationalen Vorschriften in Einklang gebracht, um globale Qualitätsstandards aufrecht zu erhalten und den internationalen Handel mit regulierten Produkten zu erleichtern.

Über das Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

Das Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) ist eine globale Initiative, mit der die Gute Herstellungspraxis (GMP) in den mehr als 50 Mitgliedstaaten vereinheitlich werden soll, um dadurch den internationalen Handel mit pharmazeutischen Produkten zu vereinfachen. Das PIC/S wurde gegründet, um die Qualität und Sicherheit von Human- und Tierarzneimitteln zu gewährleisten. Es fördert harmonisierte GMP-Standards sowie die gegenseitige Anerkennung von Inspektionsergebnissen durch die Zulassungsbehörden, um das Zulassungsverfahren für Arzneimittelhersteller zu vereinfachen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289

HYTN Investor Relations

1.866.590.9289

investments@hytn.life

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: (i) das Unternehmen, das GMP-Waren herstellt; (ii) den Export von medizinischen Cannabisfertigprodukten in internationale Märkte; (iii) das signifikante Wachstum und die steigende Nachfrage auf den globalen medizinischen Cannabismärkten; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, mit zahlreichen globalen Partnern zusammenzuarbeiten; (v) die Fähigkeit des Unternehmens, psilocybinhaltige Arzneimittel anzubauen, zu trocknen, herzustellen, zu verpacken und zu etikettieren; (vi) die Lizenz von Health Canada, die die Fähigkeit des Unternehmens, Standards zu erfüllen und zu übertreffen und mit einer breiteren Palette von Produkten für internationale Märkte zu arbeiten, weiter verbessert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, gehören u.a.: die Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; und die Auswirkungen und Folgen der COVID-19-Pandemie, deren Ausmaß und Dauer auf das Geschäft des Unternehmens und die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen und Märkte zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

