ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Deutz auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz angesichts der Übernahme von Blue Star Power Systems in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Mit der Übernahme expandiere der Motorenbauer im Bereich der Stromerzeugungsaggregate, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deutz erweitere das Produktportfolio und schaffe sich strategische Möglichkeiten. Sein Fazit ist daher positiv./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

