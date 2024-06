Hochtief profitiert vom KI-Zeitalter!

Hochtief baut die Welt von morgen

Mit einer gut 150-jährigen Tradition gehört Hochtief zu den Bauunternehmen, welche sich auf den Hochbau, Tiefbau sowie Infrastrukturbau spezialisiert haben. Von der Planung über den Bau bis hin zur Sanierung wird die gesamte Wertschöpfungskette abgebildet. Realisiert werden beispielsweise Büros, Gesundheitsimmobilien, Rechenzentren, U-Bahnen, Tunnel, Brücken, Batteriefabriken, Batteriespeicherparks, Sport- und Kulturstätten. So arbeitete Hochtief bei der Elbphilharmonie, dem Queensferry Crossing in Schottland, The Spiral in den USA, dem Gotthard-Tunnel, dem Burj Khalifa sowie der Sydney Metro mit. Dabei untergliedert sich das Geschäft in die Regionen Europa, Amerika sowie Asien-Pazifik. In Amerika ist Hochtief mit der Tochter Turner im gewerblichen Hochbau führend. Im asiatisch-pazifischen Raum nimmt man mit CIMIC ebenfalls eine führende Position ein. Mit dieser Aufstellung gehört Hochtief zu den Profiteuren der weltweit hohen Infrastrukturausgaben sowie der wieder sinkenden Zinsen, wodurch mehr Bauprojekte in die Planungs- und Realisierungsphase gehen.

Das Unternehmen baut Rechenzentren und erhielt schon Milliarden-Aufträge!

In den vergangenen Jahren hat sich Hochtief auf neue Märkte konzentriert, um die Abhängigkeit vom klassischen Bau sowie das Projektrisiko zu senken. Mittlerweile sieht man sich in den Bereichen Hightech, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur gut positioniert. Einen Schwerpunkt bildet die Realisierung von Rechenzentren. Durch die Digitalisierung und vor allem das KI-Zeitalter wird die Welt datenintensiver. Die großen Konzerne wie Meta, Apple, Microsoft, Oracle, Google und Amazon investieren Milliardensummen in den Ausbau der Rechenzentren. So gehen Schätzungen von Grand View Research davon aus, dass der US-amerikanische Markt für den Bau von Rechenzentren um jährlich 7,6 % im Zeitraum 2024 bis 2030 auf 225,33 Mrd. USD wachsen dürfte. Hochtief spielt das in die Hände, wie bereits der Auftrag von Meta über 800 Mio. USD Anfang 2024 für ein Mega-Rechenzentrum zeigte. Allein 2023 gingen Aufträge für Rechenzentren über 2,8 Mrd. USD in den USA bei der Tochter Turner ein. Im Asien-Pazifik-Raum akquirierte Hochtief letztes Jahr schon Rechenzentrumsaufträge über 400 Mio. AUD. Dabei kann der Konzern auch Infrastruktur realisieren, die komplett mit grüner Energie betrieben wird. Die gute Entwicklung setzte sich zum Jahresbeginn 2024 fort. Denn allein im 1. Quartal kamen bei der US-Tochter Turner weitere Aufträge für Rechenzentren über 2 Mrd. Euro herein.

Rekordaufträge über 10,5 Mrd. Euro im 1. Quartal

Das Geschäft von Hochtief läuft dank der Infrastrukturprogramme sowie des Fokus auf die Wachstumsmärkte rund um Rechenzentren, Elektromobilität und grüne Energien sehr gut. Im 1. Quartal 2024 wurden Aufträge über 10,5 Mrd. Euro hereingeholt, was ein 25%iger Zuwachs zum Vorjahr war und auch einen Rekord darstellt. Infolgedessen erhöhte sich der Auftragsbestand um 6,9 Mrd. Euro auf 58,7 Mrd. Euro. Rechnerisch sind das fast zwei Jahresumsätze. Die Erlöse stiegen im Auftaktquartal um 9,2 % auf 6,7 Mrd. Euro und das Nettoergebnis um 4,2 % auf 1,77 Euro je Aktie. Erneut waren Aufträge aus den Wachstumsmärkten mit für die gute Entwicklung verantwortlich.

Bis 2027 stehen Wachstumsjahre an und das KGV26e sinkt auf 11,7

Durch den hohen Auftragsbestand und regen Ordereingang ist Hochtief in einer Wachstumsphase. Sinkende Zinsen und mehr Aktivität auf dem Markt für Wohngebäude würden sich zusätzlich positiv auswirken. 2024 plant Hochtief die Steigerung des operativen Ergebnisses um 10 % auf 560 bis 610 Mio. Euro. Netto dürften 7,68 Euro je Aktie hängen bleiben. Das KGV wäre bei 14. Bis 2026 rechnet der Konsens mit einem Gewinnanstieg auf 9,21 Euro je Aktie, wodurch das Multiple auf moderate 11,7 sinkt. Die Hochtief-Aktie ist eine defensivere Option, um auf das KI-Zeitalter und damit den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur zu setzen. Der aktuelle Ausbruch aus der Korrektur gibt charttechnisch grünes Licht.

