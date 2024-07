EQS-News: Amprion stellt Führungsteam für die Zukunft auf

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Amprion stellt Führungsteam für die Zukunft auf



Dortmund, Montag, 1. Juli 2024

Amprion stellt Führungsteam für die Zukunft auf

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion setzt auf ein starkes Führungsteam. Mit dem Eintritt in die Geschäftsführung am 1. Juli 2024 übernimmt Dr. Christoph Müller die Position des Chief Commercial Officer (CCO) bevor er zum 1. Januar 2025 die Nachfolge von Dr. Hans-Jürgen Brick als Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) antritt. Der Aufsichtsrat verlängerte darüber hinaus den Vertrag von CFO Peter Rüth um weitere fünf Jahre.

In seiner Sitzung am 18. Juni 2024 ernannte der Aufsichtsrat der Amprion GmbH Dr. Christoph Müller zum Chief Commercial Officer (CCO). Müller übernimmt ab sofort die Verantwortung für Strategie, Unternehmensentwicklung und Netzwirtschaft. Zum 1. Januar 2025 wird er Dr. Hans-Jürgen Brick als CEO nachfolgen, der das Unternehmen planmäßig in den Ruhestand verlässt.

„Amprion ist mit seinem Führungsteam bestens für die Zukunft aufgestellt“, sagte Uwe Tigges, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Amprion GmbH. „Unter der Leitung von Dr. Hans-Jürgen Brick ist bis Ende 2024 ein geordneter Übergang und die Stabilität in der Unternehmensführung gewährleistet“, betonte Tigges. Dies wird durch die vorzeitige Vertragsverlängerung von Amprion-CFO Peter Rüth unterstützt „Ich freue mich auch, dass wir Peter Rüth für weitere fünf Jahre als CFO an Bord haben. Er wird die erfolgreiche Führung des Finanz-Ressorts in den kommenden Jahren fortsetzen“, sagte Tigges. Zur Geschäftsführung gehört weiterhin Dr. Hendrik Neumann als Chief Technical Officer (CTO).

Müller, zuletzt CEO des Netzbetreibers Netze BW, bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Energiewirtschaft mit. „Ich freue mich, gemeinsam mit einem hochqualifizierten Team die Zukunft des führenden deutschen Übertragungsnetzbetreibers zu gestalten.“

Peter Rüth, CFO: „Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit auch mit den Kollegen in der Geschäftsführung, unseren Mitarbeitenden, Partnern, Kunden und Investoren“.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 2315849-12297

E-Mail: ir@amprion.net

Kontakt für Medien

Joana Niggemann

Pressesprecherin

M + 49 152 24510928

E-Mail: joana.niggemann@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Mehr als 2.700 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

