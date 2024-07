GNW-Adhoc: Merus ernennt Dr. Fabian Zohren zum Chief Medical Officer

^UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (https://merus.nl/) (Nasdaq: MRUS) (?Merus", das ?Unternehmen", ?wir" oder ?unser"), ein in der klinischen Phase tätiges Onkologieunternehmen, das innovative multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics(®) und Triclonics(®)) entwickelt, gab heute die Ernennung von Dr. Fabian Zohren zum Chief Medical Officer (CMO) mit Wirkung zum 1. Juli 2024 bekannt. Dr. Andrew Joe wird seine Rolle als CMO aufgeben und für die nächsten drei Monate als Berater tätig sein. Dr. Hui Liu, EVP, Chief Business Officer & Head of Merus U.S., verlässt das Unternehmen ebenfalls zum 1. Juli. Das Unternehmen hat die Suche nach einem Nachfolger für die Leitung des Bereichs Geschäftsentwicklung bereits eingeleitet. ?Ich freue mich, Fabian Zohren als neuen CMO von Merus willkommen zu heißen, und bin zuversichtlich, dass sich seine bewährten Fähigkeiten in der klinischen Entwicklung und seine Erfahrung mit Zulassungsstudien in der Spätphase als unschätzbar erweisen werden. Denn wir planen, im Jahr 2024 zwei Phase-III- Studien zu Petosemtamab zu starten und weiterhin an unserer Entwicklungsstrategie zu arbeiten, die die Chancen dieses wichtigen klinischen Kandidaten für die Patienten maximiert", so Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus. ?Ich bin dankbar für die Führungsarbeit, die Herr Joe geleistet hat, und insbesondere dafür, dass er unseren am weitesten fortgeschrittenen klinischen Kandidaten Zeno durch die klinische Entwicklung geführt hat, was zu zwei Breakthrough Therapy Designations und der Annahme unseres ersten Biologics License Application-Antrags im Rahmen der Prioritätsprüfung für NRG1+ nicht-kleinzelligen Lungenkrebs und NRG1+ Bauchspeicheldrüsenkrebs geführt hat - ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Herr Joe war auch maßgeblich an der Entwicklung von Petosemtamab beteiligt, und zwar durch die Phase-I/II-Studien, die Erlangung der Breakthrough Therapy Designation und die Planung der Phase- III-Studien, und ich bin dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, in dieser wichtigen Phase bei Merus als Berater zu bleiben." Dr. Fabian Zohren ist ein ausgewiesener Experte für die klinische Entwicklung im Spätstadium und kommt von ImmunoGen zu Merus, wo er von November 2023 bis zur Übernahme durch AbbVie im Mai 2024 als SVP und Chief Medical Officer tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei ImmunoGen arbeitete Dr. Zohren von 2017 bis 2023 bei Pfizer, wo er zuletzt als Global Clinical Development Leader für Prostatakrebs und DNA-Reparatur tätig war. In dieser Funktion war er für Xtandi(®) (Enzalutamide) und Talzenna(®) (Talazoparib) verantwortlich und beaufsichtigte zwei klinische Programme mit mehr als 8.000 behandelten Patienten und acht globale Phase-III-Zulassungsstudien zu Prostata- und Brustkrebs. Zu Beginn seiner Karriere bei Pfizer war er Senior Medical Director und Global Clinical Leader für Prostatakrebs und gynäkologische Malignome. Er kam von Millennium Pharmaceuticals/Takeda zu Pfizer, wo er seit 2012 als Senior Medical Director und Leiter der frühen klinischen Entwicklung für deren Cell Signaling Franchise tätig war. Dr. Zohren hat sein Medizinstudium und seinen Doktortitel an der Universität Düsseldorf absolviert und war Forschungsstipendiat am Baylor College of Medicine im Zentrum für Zell- und Gentherapie. ?Ich möchte auch Herrn Liu für all seine Arbeit danken, die er im Laufe der Jahre für Merus geleistet hat", so Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus. ?In seiner Rolle als Chief Business Officer hat Herr Liu einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte von Merus geleistet - er war maßgeblich an der Sicherung der grundlegenden Plattform-Kooperationen beteiligt, die für die Finanzierung unseres Unternehmens in den früheren Phasen entscheidend waren. Als erster Mitarbeiter von Merus in den USA und Leiter von Merus US baute er die Niederlassung in den USA mit größter Sorgfalt auf und trug dazu bei, dass das Team von Merus US auf etwa 50 Mitarbeitende anwuchs. Innerhalb von viereinhalb Jahren hat Herr Liu ein erstklassiges Finanzteam gebildet und geleitet, das gut aufgestellt ist, um das künftige Wachstum von Merus zu unterstützen." Über Merus N.V.? Merus (https://merus.nl/about/) ist ein in der klinischer Phase tätiges Unternehmen im Bereich der Onkologie, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als Multiclonics (https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/)(®) (https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/) bekannt sind. Multiclonics(®) werden nach Industriestandardverfahren hergestellt und haben in präklinischen und klinischen Studien mehrere der gleichen Eigenschaften wie herkömmliche humane monoklonale Antikörper, z. B. eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Merus unter https://www.merus.nl (https://www.merus.nl/) und https://twitter.com/MerusNV.? Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten, einschließlich und nicht beschränkt auf Aussagen über die Beiträge, die Dr. Zohren für das Unternehmen leisten wird; einschließlich des Plans des Unternehmens, im Jahr 2024 zwei Phase-III-Studien zu Petosemtamab zu starten und weiterhin an seiner Entwicklungsstrategie zu arbeiten, die die potenziellen Chancen dieses wichtigen klinischen Kandidaten für Patienten maximiert; die Annahme unseres ersten Antrags auf eine Biologics License Application im Rahmen der vorrangigen Prüfung für NRG1+ nicht-kleinzelligen Lungenkrebs und NRG1+ Bauchspeicheldrüsenkrebs; ob dieser genehmigt werden kann und welche Auswirkungen er für das Unternehmen haben wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung. Sie sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an Biclonics(®), Triclonics(®) und multispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen; potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte; unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien und eine mögliche nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten; Auswirkungen der Marktvolatilität; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. keine geeigneten Biclonics(®) oder bispezifischen Antikörperkandidaten identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit im Rahmen unserer Zusammenarbeit ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz unserer proprietären Technologie; dass unsere Patente möglicherweise für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen, oder unsere Patentanträge möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen der Patentierbarkeit erfüllend befunden werden; dass es uns möglicherweise nicht gelingt, bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen Eigentums Dritter zu gewinnen; dass unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken oder Handelsnamen möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet werden. Diese und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-Q für das Quartal zum 31. März 2024, der am 8. Mai 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie in unseren anderen bei der SEC eingereichten Berichten erörtert werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren, und lehnen jedwede Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Multiclonics(®), Biclonics(®) und Triclonics(®) sind eingetragene Marken von Merus N.V. °