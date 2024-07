Ross Stores – Es muss nicht immer KI sein

Ross Stores betreibt in den USA eine Kette von Bekleidungsläden und drängt sich im Augenblick saisonal und fundamental auf. Für einen charttechnischen Ausbruch gen Norden braucht es noch einen Impuls.

Starke Saisonalität überzeugt

Unter saisonalen Gesichtspunkten ist die Ross Stores-Aktie sehr interessant. Mit dem 28. Juni beginnt eine sehr starke saisonale Phase, die bis zum 18. August andauern könnte. In den vergangenen zehn Jahren war jeder Schuss ein Treffer. Im Durchschnitt konnte ein Anleger einen Gewinn von über 9% erzielen. Die nächste starke Marktphase dauert im Anschluss von Ende September bis Jahresultimo an. In den letzten Monaten des Börsenjahres kann der US-Titel erneut durchstarten. Das Plus beträgt im Mittel rund 15%.

Aktuelle Webinare:

Titel Datum Startzeit Dauer Registrieren Preis, Volumen, Volatilität – Drei essentielle Faktoren des Tradings 6.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren Marktstrategien mit Chartanalyse: Praxis-Webinar mit IFTA-Präsident 19.6.2024 18:30 45 Minuten Registrieren