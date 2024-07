Trading-Chance Wacker Chemie: Short-Gewinn mitnehmen und drehen?

Werbung

Nach der Meldung, dass JP Morgan für Wacker Chemie im zweiten Halbjahr düstere Wolken sieht, sackte die Aktie heute anfangs kräftig durch, holt die Verluste aber gerade auf. Damit hat die monatelange Bodenbildung eine weitere Nagelprobe bestanden. Eine gute Basis, um den Gewinn der von drei Monaten etablierten Short-Position mitzunehmen und zu drehen.

Nach den Ausnahmejahren 2021 und 2022 ist in der Chemiebranche wieder Normalität angesagt. Das wird von den Investoren zwar als Krise empfunden, denn der Abstieg des Unternehmensgewinns ist gegenüber dem, was in der damaligen Sondersituation verdient wurde, herb. Aber das ist kein Damoklesschwert, das über Chemie-Titeln wie Wacker Chemie schwebt, denn dieser Rückgang ist im Aktienkurs längst eingepreist. Und vielleicht auch noch ein kleiner Rückschlag mehr.

Analysten-Kursziel böte einiges an Spielraum auf der Oberseite

Wenngleich JP Morgan davon ausgeht, dass Wacker Chemie seine bisherigen Prognosen zurücknehmen muss, reagierte man am Markt auf diese Meinung relativ gelassen. Die Aktie fiel zwar am Tagestief um 3,3 Prozent, hat sich am frühen Nachmittag aber deutlich von diesem Tief absetzen können. Und letztlich ist man ja auch bei JP Morgan nicht der Ansicht, dass die Aktie deswegen einbrechen müsste, denn das Kursziel von 120 Euro nebst Einstufung „Halten“ behielt man bei.

Insgesamt liegt das durchschnittliche Analysten-Kursziel derzeit bei 135 Euro … und zum Ausstieg rät unter den Experten aktuell niemand. Ein Grund, sich zu überlegen, den Gewinn des am 8. April vorgestellten Short-Trades mitzunehmen und in das Lager der Bullen zu wechseln. Ein anderer wäre das Chartbild:

Bodenbildung wirkt solide

Die aus dem ersten Quartal stammende Unterstützungszone im Bereich zwischen 90 und 95 Euro hielt Mitte Juni einem Test stand. Und wenn skeptische Statements wie die von JP Morgan die Aktie nicht in einen erneuten Test dieser Zone führen, so steigt die Chance, dass dieser Boden hält und Basis einer Aufwärtswende sein kann.

Quelle: marketmaker pp4

Noch ist das Chartbild das einer Bodenbildung innerhalb eines noch intakten Abwärtstrends, daher bietet es sich an, bei der Wahl der Hebels für ein Long-Zertifikat zurückhalten zu agieren, wie wir es mit unserem Vorschlag eines Hebels von momentan 2,85 tun. Auch sollte man den Stop Loss zunächst unterhalb dieser Supportzone ansiedeln. Aber sobald es gelingen sollte, die momentan bei 108,78 Euro verlaufende 200-Tage-Linie als nächstgelegenen Widerstand von Bedeutung zu überwinden, könnte man diesen Stop Loss auf Einstiegskurs nachziehen.

Switch auf die Long-Seite

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 66,206 Euro momentan einen Hebel von 2,85 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 87 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 20,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Wacker Chemie lautet TT25UG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 108,78 Euro, 116,70 Euro, 126,05 Euro, 127,30 Euro

Unterstützungen: 94,38 Euro, 90,34 Euro, 84,30 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Wacker Chemie

Basiswert Wacker Chemie WKN TT25UG ISIN DE000TT25UG7 Basispreis 66,206 Euro K.O.-Schwelle 66,206 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,85 Stop Loss Zertifikat 20,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.