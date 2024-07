Chinesischer E-Autobauer BYD schafft Absatzsprung

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat im zweiten Quartal seinen Absatz rasant gesteigert und damit seinen Rückstand auf den US-Konkurrenten Tesla wohl aufgeholt.

Die Verkäufe seien nach Berechnungen von Reuters auf Basis der monatlichen Verkaufsberichte im Zeitraum April bis Juni um zwölf Prozent auf 426.039 Fahrzeuge gestiegen. Bei Tesla wird erwartet, dass der Konzern am Dienstag einen Absatzrückgang um sechs Prozent melden wird und damit möglicherweise die Krone als weltgrößter E-Autobauer wieder an BYD abgeben muss. Der rückt derzeit bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland mit großen Werbeanzeigen ins Blickfeld.

Nach Angaben der China Passenger Car Association (CPCA) schrumpften die Verkäufe von in China hergestellten Teslas im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 24,2 Prozent auf 71.007 Stück.

Tesla-Chef Elon Musk hatte für dieses Jahr ein deutlich langsameres Wachstum in Aussicht gestellt. Doch auch bei der Konkurrenz zeigen sich Bremsspuren. So musste BYD die im Schlussquartal 2023 errungene Position als weltweit größter E-Autobauer an Tesla abgeben. BYD hatte im ersten Quartal gut 300.000 Fahrzeuge mit Elektroantrieb verkauft.