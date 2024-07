Polizei - Mindestens 60 Tote nach Massenpanik in Nordindien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Neu-Delhi (Reuters) - Bei einer Massenpanik während einer religiösen Veranstaltung im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind Dutzende Menschen getötet worden.

Der Sender NDTV berichtete am Dienstag von 87 Toten, die Behörden zunächst von mindestens 60. Das Unglück ereignete sich in einem Dorf im Bezirk Hathras, etwa 200 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Neu-Delhi. Der Ministerpräsident des Bundesstaates, Yogi Adityanath, ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.

"Die genaue Zahl der Todesopfer kann ich im Moment nicht nennen, aber es sind etwa 60", sagte Manish Chikara, ein Sprecher der Bezirkspolizei, der Nachrichtenagentur Reuters am Telefon. Es könne aber sein, dass die Zahl der Opfer noch steige. Auf Internet-Portalen wurden Videos hochgeladen, auf denen mutmaßlich Leichen zu sehen waren, die vor einem örtlichen Krankenhaus auf dem Boden lagen.

