Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 03.07.2024 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Der Finanzier der grünen Transformation Die UmweltBank ist die zweitgrößte und einzige börsennotierte Nachhaltigkeitsbank in Deutschland. Das Institut fokussiert sich nahezu vollständig auf das Kredit- und Einlagengeschäft und blickt auf eine Historie hohen Wachstums und deutlich zweistelliger Eigenkapitalrenditen zurück. Seit Gründung in 1997 zählt das Unternehmen zu den Pionieren in der Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, das zusammen mit der Finanzierung von nachhaltigen und sozialen Immobilien unverändert das Kerngeschäft darstellt. Die vergebenen Kredite (3,4 Mrd. EUR) refinanziert das Unternehmen einerseits über Förderbanken wie die KfW und andererseits durch Einlagen der über 140.000 Kunden (Einlagenvolumen: 3,1 Mrd. EUR). Während Nachhaltigkeit in der Vergangenheit eher als Nischenthema anzusehen war, ist dies heute fest im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert und zu einem erheblichen Einflussfaktor bei Entscheidungen von Konsumenten und Unternehmen geworden. Wir glauben, dass die UmweltBank mit ihrer modernen und authentischen Marke sowie der 'echten' Nachhaltigkeitsorientierung hervorragend positioniert ist, um das vergleichsweise leicht skalierbare und profitable Einlagengeschäft in den nächsten Jahren deutlich auszubauen. Daneben profitiert die UmweltBank im Kreditgeschäft von den hohen erforderlichen Investitionen in PV- und Windkraft (>22 Mrd. EUR p.a. bis 2030) zur Erfüllung der ausgerufenen politischen Zielsetzungen sowie der hohen Nachfrage nach nachhaltigen und sozialen Immobilien. Angesichts der kontinuierlich steigenden regulatorischen Anforderungen hat die UmweltBank ihre Belegschaft seit 2019 insgesamt knapp verdoppelt und sieht sich aktuell zusätzlich mit höheren Eigenmittelanforderungen und der Anordnung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation seitens der BaFin konfrontiert. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hat das Institut in H2/23 bereits auf ein leistungsstärkeres Kernbankensystem umgestellt und arbeitet derzeit an der Behebung der Feststellungen, die u.E. partiell in 2025 und vollends in 2026 abgeschlossen sein dürfte. Um trotz der gestiegenen Kostenbasis über den Eigenkapitalkosten liegende Renditen zu erzielen, hat der seit Januar 2024 amtierende CEO Dietmar von Blücher (zuvor u.a. CFO der Baader Bank) eine Transformations- und Wachstumsstrategie definiert, die nach einer ca. einjährigen Umbauphase (bis Ende 2024 weitestgehend abgeschlossen) ein deutliches Wachstum des Kredit- und Einlagengeschäfts und eine Eigenkapitalrendite vor Steuern i.H.v. mindestens 12,0% (in 2028) vorsieht. Während ein Ausbau des Kreditgeschäfts aufgrund fehlenden Eigenkapitals u.E. bis zur Beseitigung der BaFin-Feststellungen nicht möglich ist, prognostizieren wir im Einlagengeschäft zweistellige Wachstumsraten. Insgesamt erwarten wir, dass die UmweltBank bis Ende 2025 sukzessive in ihre neue Kostenstruktur hineinwächst (Break-Even in 2025) und ihre Erträge anschließend bei unterproportional steigender Kostenbasis skalieren wird. Wir haben die Aktie mit einem Residualeinkommensmodell bewertet und sehen angesichts der günstigen Bewertung (KBV 2023: 0,6x) weiteres Upside-Potenzial. Fazit: Die UmweltBank sieht sich derzeit mehreren temporären Herausforderungen ausgesetzt. Insgesamt erachten wir nicht nur die Bewertung, sondern auch das Geschäftsmodell sowie die Nischenpositionierung für attraktiv und halten mittelfristig eine Rückkehr auf ein über den Eigenkapitalkosten liegendes Profitablitätsniveau für visibel. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel in Höhe von 8,00 EUR in die Coverage auf. 