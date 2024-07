EQS-News: EQS Group nimmt exklusive Verhandlungen zur Übernahme von Data Legal Drive auf

EQS-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

EQS Group nimmt exklusive Verhandlungen zur Übernahme von Data Legal Drive auf



04.07.2024 / 08:30 CET/CEST

München – 4. Juli 2024





München – 4. Juli 2024

EQS Group, ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen exklusive Verhandlungen zur Akquisitiondes französischen Softwareunternehmens Data Legal Drive aufgenommen hat. Data Legal Drive ist ein führender Akteur im Markt für DSGVO- und Anti-Korruptions-Compliance-Software. Mit diesem strategischen Schritt wird die EQS Group ihre führende Position auf dem europäischen Compliance-SaaS-Markt weiter ausbauen und ihr Leistungsangebot speziell im Bereich Datenschutz und DSGVO-Compliance stärken.

„Die Übernahme von Data Legal Drive wird ein wichtiger Meilenstein für die EQS Group, mit dem wir unsere Expertise insbesondere im Bereich der DSGVO-Compliance erweitern", sagt Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group. „Seit dem Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung im Jahr 2018 wurden Bußgelder in Höhe von mehr als 4 Milliarden Euro verhängt. Das unterstreicht den anhaltenden Bedarf an Unterstützung bei der DSGVO-Umsetzung. Mit unserer jeweiligen Erfolgsbilanz in Compliance und technologischer Innovation sind wir in einer idealen Position, um unser Leistungsangebot zu erweitern und die Compliance-Anforderungen unserer Kunden noch umfassender zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeitenden und Kunden von Data Legal Drive in der EQS-Familie zu begrüßen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, unsere führende Position im Compliance-SaaS-Markt zu stärken."

Sylvain Staub, Gründer und CEO von Data Legal Drive, ergänzt: „Mit der Erfahrung der EQS Group beim Aufbau einer umfassenden Compliance-Plattform glauben wir, dass sie der ideale Partner für unsere nächste Wachstumsphase ist. Wir wollen der führende Anbieter im Bereich Compliance in Europa werden. Angesichts des Potenzials unserer jeweiligen Ziele waren wir davon überzeugt, dass die EQS Group genau das ist, was wir suchen, um in diesem Bereich signifikantes Wachstum zu erzielen. Die Summe unserer Expertise und Dienstleistungen, sowohl im Bereich Compliance als auch bei digitalen Innovationen, wird unseren Kunden immensen Mehrwert bringen."

Data Legal Drive wurde 2018 gegründet, als die DSGVO europäisches Recht wurde, und hat sich zu einem führenden unabhängigen Anbieter von Compliance-Software in Frankreich entwickelt. Die Lösungen von Data Legal Drive für die Einhaltung der DSGVO und von Antikorruptionsgesetzen helfen Unternehmen dabei, sich in der komplexen Landschaft von Datenschutz und regulatorischen Anforderungen zurechtzufinden. Durch die Akquisition wird EQS Group die wertvolle Expertise der Rechts- und Technologieexperten von Data Legal Drive gewinnen, welche bedeutende Synergien mit dem Produktportfolio und dem Kundenstamm der EQS Group bietet. Darüber hinaus kann Data Legal Drive die Branchenerfahrung und marktführende Position der EQS Group in den Bereichen RegTech und Compliance nutzen sowie sein Angebot im Bereich künstliche Intelligenz und Regulierung durch den EU AI Act konsolidieren. Für die Leistungen, die von bestehenden Kunden von Data Legal Drive genutzt werden, sind derzeit keine Änderungen geplant.

EQS Group wird die Transaktion voraussichtlich in den kommenden Wochen abschließen.

Pressekontakt

EQS Group:

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-Mail: christina.jahn@eqs.com



Data Legal Drive:

Floriane BERGONZI

Tel.: +33 611 77 62 57

E-Mail: floriane.bergonzi@datalegaldrive.com

Über Data Legal Drive

Data Legal Drive ist ein führender französischer Anbieter von DSGVO- und Antikorruptionssoftware mit mehr als 10.000 Kundenorganisationen und 50.000 Nutzende – Compliance-Beauftragte und Datenschutzbeauftragte – in 50 Ländern. Das Unternehmen revolutioniert die Branche durch die Integration von künstlicher Intelligenz in seine Lösung und garantiert so Effizienz für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Ausgezeichnet als "Best Workplace Experience", vertreten im TECH500-Ranking, und mit einem Paritätsindex von 92/100. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat 50 Mitarbeitende.

www.datalegaldrive.com

Über EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloudsoftware-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Sustainability Reporting. Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten.

Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Darüber hinaus entwickelt die EQS Group Software für die Erfüllung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten von Unternehmen, sowie für eine regelkonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

https://www.eqs.com/de

