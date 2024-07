Stichwahl um Präsidentenamt im Iran verlängert

Dubai (Reuters) - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt im Iran an diesem Freitag sollen die Wahllokale länger geöffnet bleiben als zunächst geplant.

Eine Stimmabgabe sei bis 20.00 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MESZ) möglich statt wie zunächst geplant bis 18.00 Uhr Ortszeit, berichtete das staatliche Fernsehen am Nachmittag. Bei der Wahl treten der Hardliner Said Dschalili und der gemäßigte Reformer Massud Peseschkian gegeneinander an. Beide Kandidaten stehen loyal zum Obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei, der im Land letztlich das Sagen hat. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung in der ersten Runde von 40 Prozent hatten Kritiker und Experten als Misstrauensvotum gegen die Islamische Republik gewertet.

