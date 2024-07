Jahresendziele für den S&P 500 steigen weiter | Corning und Exxon im Fokus

Die erste Hälfte des Julis ist die historisch beste 2-Wochenphase des Jahres. 2024 scheint keine Ausnahme zu sein. Der S&P 500 konnte trotz der vielen enttäuschenden Wirtschaftsdaten knapp 2 Prozent zulegen, mit dem Nasdaq 3,5 Prozent im Plus. Die wachsende Hoffnung auf eine Zinswende treibt die Wall Street genauso voran, wie der anhaltende Boom bei großen Tech-Werten wie Apple, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und Tesla. Diese Woche stehen neben den Juni-Verbraucher- und Erzeugerpreisen auch der Rechenschaftsbericht von FED-Chef Jerome Powell vor dem Senat und Repräsentantenhaus im Fokus. Am Donnerstag fällt zudem der Startschuss für die Berichtssaison, mit den Zahlen von BlackRock, J.P. Morgan und der Citigroup am Freitag.



00:00 Intro

00:22 Überblick (u.a. Corning, Exxon)

01:44 Saisonale Trends

03:27 Wochenausblick | u.a. Zinssenkungen, Berichtssaison

06:50 Marktbreite | Jahresendziel S&P 500

09:45 Nvidia | Meta

10:50 US Wahlen: Druck auf Biden

12:20 Korrelation: Trump-Sieg und S&P

13:20 ServiceNow | Southwest Air

14:05 Saisonale Faktoren | Wahlen in Frankreich

16:13 Boeing | Ford

17:52 Paramount & Skydance | Britvic & Carlsberg



