Kakaopreis verstehen: Der Schlüssel liegt in der Kakaobohne

Die Kakaobohne gedeiht auf einer tropischen Pflanze und gedeiht ausschließlich in heißen, regenreichen Klimazonen. Der Anbau ist generell auf Gebiete beschränkt, die nicht mehr als 20 Grad nördlich oder südlich des Äquators liegen. Der Baum benötigt vier bis fünf Jahre nach der Pflanzung, um Kakaobohnen zu liefern, und erreicht erst nach acht bis zehn Jahren seine maximale Produktionskapazität. Daher ist er anfällig für Frostschäden.

Die Früchte des Kakaobaums erscheinen als Schoten, hauptsächlich am Stamm und den unteren Hauptästen des Baumes. Wenn sie reif sind, werden diese Schoten abgeschnitten, geöffnet und die Bohnen entfernt, fermentiert und getrocknet. Die aus den Bohnen gewonnene Kakaobutter wird in zahlreichen Produkten verwendet, von Kosmetika bis hin zu Pharmazeutika, aber ihre Hauptanwendung findet sie in der Herstellung von Schokoladenkonfekt.

