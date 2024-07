Kreml - Werden Nato-Gipfel genau verfolgen

Moskau (Reuters) - Russland will den Verlauf des Nato-Gipfels nach eigenen Angaben genau beobachten.

Das betonte der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow, am Dienstag und verwies darauf, dass die transatlantische Allianz Russland zum Feind erklärt habe, den es zu besiegen gelte. Die russische Regierung betrachte die Nato in der Ukraine als komplett involviert, sagte Peskow vor Journalisten. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Nato-Staaten kommen am Dienstag zu einem dreitägigen Gipfeltreffen in Washington zusammen. Die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg steht dabei im Vordergrund. Auch der ukrainische Prädident Wolodymyr Selenskyj wird in der US-Hauptstadt erwartet. Bei dem Treffen wird auch das 75-jährige Bestehen der transatlantischen Allianz gefeiert.

