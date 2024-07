Trump - Biden wird wegen seines Egos nicht aufgeben

(Reuters) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump geht davon aus, dass sein demokratischer Rivale Joe Biden trotz wachsender Kritik aus den eigenen Reihen im Rennen um das Weiße Haus bleibt.

In einem Telefoninterview mit dem Sender "Fox News" äußerte sich Trump am Montag zu Spekulationen über einen möglichen Rückzug des amtierenden Präsidenten. "Er hat ein Ego und will nicht aufgeben", sagte Trump über den 81-jährigen Biden. Er verwies auch auf Bidens starke Position innerhalb der Demokratischen Partei, die er durch die gewonnenen Delegiertenstimmen bei den Vorwahlen erreicht habe. "Wenn du die Delegierten hast, können sie nichts anderes tun, um ihn aus dem Rennen zu werfen, als den 25. Verfassungszusatz anzuwenden, es sei denn, er sagt: 'Ich steige aus'", erklärte er.

Der 25. Verfassungszusatz erlaubt es dem Vizepräsidenten und Kabinettsmitgliedern, den Präsidenten für amtsunfähig zu erklären. Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass Vizepräsidentin Kamala Harris oder andere führende Demokraten diese Option in Betracht ziehen.

Trumps Aussage steht im Widerspruch zu einem kürzlich aufgetauchten Video, in dem Trump fälschlicherweise seinen Anhängern mitteilte, er habe Biden aus dem Rennen gedrängt. "Er steigt aus dem Rennen aus ... Ich habe ihn rausgeworfen", sagte Trump in dem Video, das am Mittwoch von der Nachrichtenseite "Daily Beast" veröffentlicht wurde.

Nach einem als schwach empfundenen Debattenauftritt Bidens am 27. Juni waren Forderungen nach einem jüngeren demokratischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2024 laut geworden. Der 81-jährige Biden selbst hat wiederholt bekräftigt, an seiner Kandidatur festhalten zu wollen.

