DAX® - Ein Schuss vor den Bug

„Ausbruch ohne Überzeugung“, so lautete gestern unsere Einschätzung zu den deutschen Standardwerten. Für die „fehlende Überzeugung“ bekamen Anlegerinnen und Anleger gestern die Quittung. Schließlich erlebte der DAX® einen echten Schwächeanfall, womit das Aktienbarometer die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.429 Punkten) wieder preisgeben musste und auch in den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 18.293 Punkten) zurückfiel. Unser zuletzt favorisiertes Szenario einer trendbestätigenden Flagge erfuhr also einen herben Dämpfer. Unter Risikoaspekten müssen wir deshalb auch einen alternativen Fahrplan diskutieren. So könnte sich die Kursentwicklung der letzten Monate auch als Schulter-Kopf-Schulter-Formation erweisen – definiert durch die Hochpunkte bei 18.567/18.893/18.650 Punkten. Um die Gefahr einer oberen Umkehr gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der DAX® in Zukunft nicht mehr unter das Tief vom 14. Juni bei 17.951 Punkten zurückfallen. Um die negativen Implikationen des gestrigen Handelstags dagegen zu negieren, bedarf es einer möglichst schnellen Rückeroberung der o. g. Glättungslinie.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.