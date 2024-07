CTS EVENTIM: TicketOne, eine CTS EVENTIM-Tochter, ist offizieller Ticketing-Anbieter für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026

EQS-Media / 11.07.2024 / 15:58 CET/CEST



TicketOne, eine CTS EVENTIM-Tochter, ist offizieller Ticketing-Anbieter für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026

Die Fondazione Milano Cortina 2026 hat den Exklusivvertrag für sämtliche Ticketing- und Access-Services an TicketOne, ein Unternehmen der CTS EVENTIM Gruppe, vergeben.

Mailand/Hamburg, 11. Juli 2024 – CTS EVENTIM, Europas führender und weltweit zweitgrößter Ticketing-Anbieter, teilt mit, dass die Fondazione Milano Cortina 2026 TicketOne, ein italienisches Mitglied der CTS EVENTIM Gruppe, mit allen Ticketing- und Access-Services für die Wettbewerbe und Zeremonien der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 betraut hat.

TicketOne wird seine große regionale Expertise einbringen und die hochmodernen Ticketing-Plattformen von CTS EVENTIM nutzen, um einen reibungslosen Ticketing- und Access-Service für die Olympischen Winterspiele sicherzustellen. Das Ticketing wird auch von den reichweitenstarken CTS EVENTIM Marketingkanälen profitieren.

Die CTS EVENTIM Gruppe verfügt über eine beachtliche Erfolgsbilanz beim Ticketing für Olympische und Paralympische Spiele. Sie hat das Ticketing für Turin 2006, Sotschi 2014 und Rio 2016 realisiert. Außerdem wird sie die Ticketing-Services für Paris 2024 und LA 2028 erbringen.

Bei den Olympischen und Paralympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 werden über 3.500 Athleten aus 93 Ländern in 16 olympischen Disziplinen und 6 paralympischen Sportarten antreten.

CTS EVENTIM freut sich, dass der Eishockeywettbewerb in seiner neuen Mehrzweckarena, die derzeit in Mailand gebaut wird, stattfindet.

Giovanni Malagò, Präsident des Organisationskomitees Milano Cortina 2026: „Heute begrüßen wir ein großes italienisches Unternehmen, das Teil eines internationalen Konzerns ist, und uns ermöglicht, auf globaler Bühne präsent zu sein. Partner der nächsten Olympischen und Paralympischen Winterspiele zu sein, bedeutet, Akteur innerhalb eines einzigartigen Events zu sein. Die Unterstützung von TicketOne ist bei einem Projekt dieser Größenordnung von entscheidender Bedeutung und ermöglicht es den Fans, an den ikonischen Austragungsorten von Milano Cortina 2026 mit dabei zu sein, in einer Atmosphäre, die die Spiele zu etwas Besonderem machen wird.“

Andrea Varnier, CEO, Fondazione Milano Cortina 2026: „Mit dem Einstieg von TicketOne in das Projekt ist ein Schlüsselfaktor geklärt: die Realisierung der Ticketing-Services. Im Jahr 2026 werden mehr als eineinhalb Millionen Fans in Italien sein, um das schönste Sportspektakel der Welt zu sehen. Als Organisationskomitee tun wir unser Bestes, um sicherzustellen, dass die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 für alle Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit TicketOne und seiner umfassenden Kenntnis der Entertainment-Welt können wir ein qualitativ hochwertiges Ergebnis für dieses Event sicherstellen.“

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 sind ein Höhepunkt des Wintersports. Als Unternehmen, das sich leidenschaftlich für Live-Experiences und sportliche Weltklasse-Leistungen engagiert, ist es für uns eine Ehre, an diesem Projekt mitzuwirken. Unsere jahrzehntelange Erfahrung, unsere innovativen Technologien und unsere kundenorientierten Services werden die Fan-Experience bei diesen Spielen noch weiter steigern. Wir freuen uns sehr, dass unsere Arena in Mailand ein Schlüssel-Venue für dieses historische Event sein wird.“

Stefano Lionetti, CEO, TicketOne: „20 Jahre nach Turin 2006 kehren die Olympischen Winterspiele nach Italien, in unsere Heimatstadt Mailand, zurück. Wir könnten nicht stolzer oder begeisterter sein, dabei zu helfen, sie der Welt zu präsentieren. Die heutige Mitteilung spiegelt das langjährige Engagement von TicketOne und der CTS EVENTIM Gruppe wider, Sportfans die beste Ticketing-Experience zu bieten. Unsere Expertise, gepaart mit unserem Engagement für Innovation und kundenzentrierte Lösungen, wird es Fans weltweit ermöglichen, Tickets einfach und sicher zu kaufen, zu verwalten und zu authentifizieren.“

About CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro.

About TicketOne

TicketOne wurde 1998 gegründet und ist Italiens führendes Unternehmen in den Bereichen Ticketing, Marketing, Information und E-Commerce für Musik, Sport, Unterhaltung und kulturelle Veranstaltungen. TicketOne ist Marktführer in Italien und hat über seine Multi-Channel-Plattform 20 Millionen Tickets verkauft. Zu den Kunden gehören die größten Veranstalter der Musikindustrie, die wichtigsten Sportverbände (wie FITP und Rugby) und 23 Fußballmannschaften (Serie A, Serie B und LegaPro). Darüber hinaus bedient TicketOne alle wichtigen nationalen Rennstrecken (F1, MotoGP und Superbike) sowie die renommiertesten traditionellen und Unterhaltungs-Theater, Musicals, Kabaretts, Familienshows, Sommertheater- und Opernfestivals, Ausstellungen und Museumsstrecken.

Seit 2007 ist TicketOne Teil der CTS Eventim Gruppe, um ausländische Kunden besser zu erreichen und italienische Veranstaltungen weltweit zu fördern. Die CTS Eventim Gruppe bietet auch eine starke technologische und kommerzielle Unterstützung durch kontinuierliche Investitionen in IT-Systeme und die Einführung innovativer Services sowohl für Veranstalter als auch für das Publikum.

