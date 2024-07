DAX® - Rückenwind aus den USA

Der DAX® zeigte sich gestern gut erholt vom Schwächeanfall des Vortages. Geholfen hat dabei sicherlich die Fortsetzung der Rekordjagd an den internationalen Aktienmärkten – inklusive neuer Allzeithochs beim S&P 500® (5.635 Punkte), Nasdaq-100® (20.665 Punkte) und Nikkei-225 (42.427 Punkte. Dank der gestrigen Kursgewinne konnten hierzulande die deutschen Standardwerte den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 18.275 Punkten) zurückerobern und notieren wieder in Schlagdistanz zur 50-Tages-Linie (akt. bei 18.439 Punkten). Abseits dieser kurzfristigen Betrachtung bewegt sich das Aktienbarometer in den letzten Wochen und Monaten allerdings nur noch seitwärts. Schließlich notierte der DAX® Mitte Juni, Anfang Mai und Ende März auch schon mal bei 18.400 Punkten. Um aus dieser Lethargie auszubrechen, bedarf es einer größeren Weichenstellung. Auf der Unterseite wäre das unseres Erachtens ein Abgleiten unter das Tief vom 14. Juni bei 17.951 Punkten, wodurch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigt würde. Auf der Oberseite gilt es dagegen, möglichst zeitnah die o. g. Glättungslinie zurückzuerobern. Ein Szenario, welches für heute durchaus realistisch erscheint.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

