GNW-Adhoc: Momcozy erhält 2024 mehr als 20 Auszeichnungen für seine Produkte und festigt damit seine Position als intelligente Option für Mütter auf der ganzen Welt

^LONDON, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Anerkennung durch renommierte

Medien verdeutlicht die herausragende Stellung von Momcozy als Komplettanbieter für Produkte rund um Schwangerschaft und Babypflege. Die Marke Momcozy ist eine echte Größe, wenn es um Produkte für Schwangerschaft und Babypflege geht. Im Jahr 2024 erhielt die Marke von den wichtigsten Branchenmedien und -verbänden zahlreiche Auszeichnungen. Damit hat Momcozy seine Position als Komplettanbieter für Schwangerschaft und Babypflege weiter gefestigt. Das Unternehmen unterstützt alle werdenden und frischgebackenen Mütter sowie deren Familien. Die M5-Milchpumpe (https://momcozy.com/products/all-in-one-m5-wearable-breast- pump-painless-to-pump), ein echter Bestseller von Momcozy, wurde bei den jährlichen Loved By Parents Awards, dem wichtigsten Award-Programm für Produkte im Bereich Schwangerschaft und Babypflege, mit zwei Mal Gold ausgezeichnet. Auch auf der britischen Website für Mutterschaft, PBC, wurde die M5-Milchpumpe positiv bewertet. Eine Rezensentin lobte ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und das ?bahnbrechende Design in Form eines Babymundes". Momcozy erhielt außerdem zwei Gold Awards von Bizziebaby, einer unabhängigen Bewertungsseite aus England: für die V2-Freihand-Milchpumpe (https://momcozy.com/products/v2-hands-free-breast-pump-ultra-light-potent) und den Nahtlosen Push-up-Still-BH mit Blumenmuster (https://momcozy.com/products/breastfeeding-seamless-support-nursing-bra). Eine Rezensentin von Bizziebaby lobte die V2 Freihändige Milchpumpe als ?sehr gute Investition" und eine Rezensentin des nahtlosen Push-up-Still-BHs mit Blumenmuster bezeichnete ihn als ?den besten Still-BH", den sie je besessen habe. Die Bewertungen der Rezensentinnen zum Preis-Leistungs-Verhältnis und zur Zuverlässigkeit bestätigen die Marktposition von Momcozy als kluge Wahl für Mütter. Auch andere Produkte von Momcozy haben renommierte Branchenverbände überzeugt und wurden mit Gold ausgezeichnet. Dazu gehören die die App-Fernbedienung für die intelligente Baby-Soundmaschine (https://momcozy.com/products/momcozy-baby- sound-machine-app-remote-control), der KleanPal Pro Babyflaschenreiniger (https://momcozy.com/products/momcozy-kleanpal-pro-baby-bottle-washer), der 2- in-1 Nasenabsauger mit Sprühvorrichtung (https://momcozy.com/products/momcozy- baby-2-in-1-nasal-aspirator-with-sprayer), das wärmende und vibrierende Brustmassagegerät für Stillende (https://momcozy.com/products/warming-and- vibration-lactation-massager), der dreistufige Schnelltrockner und -sterilisator für Flaschen (https://momcozy.com/products/momcozy-fast-bottle-sterilizer-and- dryer) und das Set mit den wichtigsten Produkten für die Wochenbettpflege nach der Geburt (https://momcozy.com/products/momcozy-postpartum-recovery-essentials- kit). Alle sechs Artikel wurden mit dem renommierten ?Mom's Choice Award" ausgezeichnet, einem weltweit bekannten Gütesiegel für familienfreundliche Produkte. Momcozy hat bis Mai 2024 insgesamt 49 Auszeichnungen für seine Produkte erhalten, davon 24 allein in diesem Jahr. Über Momcozy Seit 2018 bietet Momcozy Müttern tragbare Milchpumpen, Still-BHs und andere praktische Produkte, die die Schwangerschaft und das Leben mit Baby leichter machen. Momcozy wird von über 4 Millionen Müttern in mehr als 60 Ländern verwendet und begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis in die Anfangszeit der Mutterschaft. Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Präsenz und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern. °