Turm der Kathedrale im französischen Rouen bei Feuer beschädigt

Paris (Reuters) - Die Kathedrale im nordfranzösischen Rouen ist am Donnerstag durch ein Feuer beschädigt worden.

Der Spitzturm des Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert war am Vormittag nach Angaben der Behörden bei Renovierungsarbeiten in Brand geraten. Auf Fernsehbildern war zunächst dicker Rauch zu sehen gewesen. Die Feuerwehr erklärte aber am Mittag, sie sei dabei, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Berichte über mögliche Verletzte gab es zunächst nicht. Auch zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben.

Die gotische Kirche in der Normandie ist eine der bekanntesten Kathedralen Frankreichs. Der Brand weckte Erinnerungen an das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre Dame in Paris im Jahr 2019, das ebenfalls bei Renovierungsarbeiten ausbrach.

