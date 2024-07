ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Enel auf 'Buy' - Ziel hoch auf 8 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 8,00 Euro angehoben. Analyst Ahmed Farman verwies in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht auf seine angehobenen Ergebnisschätzungen (EPS), welche die Erholung der Energiepreise im zweiten Quartal und höhere Volumenannahmen widerspiegelten. Die am 25.Juli anstehenden Halbjahreszahlen dürften stark ausfallen. Der deutliche Bewertungsabschlag des Versorgers zur Branche sei nicht gerechtfertigt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 19:00 / ET

