EQS-News: Neue Wachstumsperspektiven: VR Equitypartner beteiligt sich an HERO Textil AG

Gesellschafterwechsel



Neue Wachstumsperspektiven: VR Equitypartner beteiligt sich an HERO Textil AG

Frankfurt am Main / Crailsheim, 12. Juli 2024. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner („VREP“) übernimmt eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der HERO Textil AG („Hero Textil“), einem anerkannten Nischenplayer in der Entwicklung und Herstellung von elastischen Textil-Einsätzen. Die strategische Zusammenarbeit mit VREP soll das Wachstumspotenzial von Hero Textil weiter steigern.

Die Hero Textil AG, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Crailsheim, entwickelt und produziert elastische Textil-Einsätze mit großem Fertigungs- und Technologie-Know-how. Das Unternehmen stellt vor allem Polyesterstrickwaren für Mietwäscher und Konfektionäre von Arbeitsbekleidung und persönlicher Schutzausrüstung her. Darüber hinaus werden auch Strickwaren für die Industrie wie zum Beispiel Inliner für Rohre und Kanäle gefertigt.

Hero Textil wurde 1980 von den Eltern des heutigen Geschäftsführers und Vorstands Christoph Ulrich gegründet. Nur zwei Jahre später stieg Christoph Ulrich in das Unternehmen ein. Seitdem hat sich Hero Textil zu einem Anbieter innovativer Workwearstyles mit eigenen R&D-Abteilungen und eigenem Qualitätsmanagement mit rund 100 Mitarbeitenden und Kunden in 47 Ländern weltweit entwickelt. Zum Unternehmen gehören die Tochterunternehmen KreativControl in Crailsheim sowie Hero Care S.R.O und Hero Textil S.R.O in Tschechien.

Mit seinem innovativen Ansatz, unterschiedliche Kundenwünsche in maßgeschneiderte Produktinnovationen umzusetzen, und der Produktion an seinen Standorten in Deutschland und Tschechien hat sich das Unternehmen als wachstumsstarker Nischenplayer etabliert. Die Themen soziale Verantwortung, Diversität und Nachhaltigkeit nehmen bei Hero Textil einen hohen Stellenwert ein. Neben der Verwendung von recycelten Materialien und der CO2-neutralen Produktion am Standort Crailsheim – unter anderem durch eine eigene Solaranlage – unterstützt das Unternehmen gemeinsam mit Climate Partner verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte in Afrika.

Christoph Ulrich wird das Unternehmen weiterhin leiten und sich signifikant rückbeteiligen. Auch die zweite Führungsebene übernimmt Anteile.

Wachstumspotenzial nutzen und zukunftsorientiert positionieren

Die strategische Partnerschaft mit VREP bietet Hero Textil die Möglichkeit, ein nachhaltiges und stabiles Wachstum zu erreichen. VREP bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Buy & Build, Kooperationen und Organisationsentwicklung mit, um die Marktpräsenz von Hero Textil durch organisches und anorganisches Wachstum und den Aufbau von belastbaren administrativen Strukturen zu stärken.

Teil der Wachstumsstrategie sind die Internationalisierung, die Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen und der Ausbau der Kompetenzen in weiteren Nischen wie die Textilveredelung und die Individualisierung, beispielsweise durch das Einstricken von Logos oder Mitarbeiter- und Firmennamen. Darüber hinaus sollen die Design- und Beratungskompetenz ausgebaut und die Kundendiversifikation im Bereich Spezialtextilien für Militär, Polizei und Feuerwehr vorangetrieben werden.

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner, erklärt: „Die Anforderungen an Berufskleidung in Bezug auf Arbeitssicherheit und Tragekomfort steigen weiter. Hero Textil ist durch seine einzigartige Positionierung im Markt bereits hervorragend aufgestellt, um auch weiter stabil und nachhaltig zu wachsen. Insbesondere durch die Umsetzung von Buy-&-Build-Strategien sowie durch gezielte Kooperationen eröffnen sich für uns vielfältige Möglichkeiten, das Unternehmen bei seinem internationalen Wachstum zu unterstützen.“

„VR Equitypartner ist für uns der ideale Partner, um das Wachstum auszubauen sowie unsere exzellente Positionierung im Markt für funktionelle Textilprodukte und Arbeitsbekleidung weiter zu stärken. Mit der Erfahrung und dem Know-how des VREP-Teams sind wir damit bestens aufgestellt und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, ergänzt Christoph Ulrich, Geschäftsführer von Hero Textil.

VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Michael Vogt, Alexander Berninger, Markus Huber, Jens Schöffel, Christof Schmitt, Daniel Seifert, Falk Steckenborn

Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Legal: HEUKING (Dr. Rainer Herschlein, Benedikt Raisch und Ramona Bauer-Schöllkopf)

Finance: Grant Thornton (Harald Weiß, Simon Hart)

Commercial: Schlegel und Partner (Dr. Annika Trümpler)

Tax: Grant Thornton (Dr. Nicolas Brüggen und Johanna Lennartz)

Kontakt VREP:

IWK Communication Partner

Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

