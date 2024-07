S&P 500® - Noch besser als 2023?

Technische Analysen lieben historische Verlaufsvergleiche, d. h. der Blick richtet sich oftmals auf ähnliche Marktphasen in der Vergangenheit. Bei den amerikanischen Standardwerten besitzt das bisherige Jahr 2024 durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit der Kursentwicklung des Vorjahres (siehe Chart). Das ist sogar zu schwach ausgedrückt, denn 2024 toppt die vorangegangenen 12 Monate sogar nochmals. So stellen die 40 neuen Allzeithochs von 2024 und das bisherige Kursplus mit rund 18 % sogar die Bilderbuchperformance von 2023 in den Schatten. Letzteres gilt auch unter Risikogesichtspunkten. Schließlich fällt der „drawdown“ (5,46 % vs. 7,75 %) bisher geringer aus. Gleiches gilt für die Volatilität insgesamt (7,53 % vs. 10,24 %). Im Umkehrschluss stehen dafür mehr positive Handelstage mit Kursgewinnen zu Buche (57,4 % gg. 52,3 %). Mit Blick auf das 2. Halbjahr ist der positive Teil dieser „Blaupause“, dass es bis zum Jahresultimo 2023 zu weiteren Anschlussgewinnen beim S&P 500® kam. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass im vergangenen Jahr der Zeitraum von Anfang August bis Oktober eindeutig korrektiven Charakter besaß (Fortsetzung siehe unten).

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

