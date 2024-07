Starke Performance und langfristiges Wachstum – Kein Wunder, dass Buffett diese Aktie nie verkaufen will

Obwohl Warren Buffett bekannt dafür ist Aktien langfristig zu halten, gibt es nur wenige Aktien im Portfolio von Berkshire Hathaway, die er plant für immer zu halten. Eine dieser wenigen Aktien ist American Express (WKN: 850226). Mit einer Gewichtung von 10,4 % ist der Finanzdienstleister aus New York dabei nach der Bank of America (11,8%) und Apple (40,8%) die drittgrößte Position im Portfolio der Investmentgesellschaft. Auf der anderen Seite ist Berkshire Hathaway mit einem Anteil von fast 21,1 % wiederum der größte Aktionär von Amex.

Die Aktie des Unternehmens konnte seit Jahresbeginn um 25,8 % (Stand 05.07.2024) zulegen. Damit konnte das Wertpapier von American Express Konkurrenten wie Visa (+3,3 %) und Mastercard (+5,1 %) im bisherigen Jahr 2024 locker hinter sich lassen. Dabei rechnet das Unternehmen auch für das restliche Jahr 2024 mit starken Ergebnissen und könnte dank seiner Beliebtheit bei jungen Kunden auch langfristig noch ordentlich Gas geben.

American Express mit starkem erstem Quartal

Im ersten Quartal des Jahres 2024 erzielte American Express einen Umsatz in Höhe von 15,8 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte Amex seine Umsatzerlöse dabei um 10,6 % steigern. Deutlich beeindruckender war dabei jedoch die Entwicklung des Nettogewinns. So konnte das Unternehmen hier unterm Strich ein Ergebnis in Höhe von 2,4 Mrd. US-Dollar erzielen. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte der Nettogewinn damit um beeindruckende 34,2 % gesteigert werden.

Da Amex gleichzeitig die Anzahl der Aktien um 3,0 % reduzieren konnte, lag der Zuwachs beim Gewinn pro Aktie bei satten 38,8 %. Dabei ist American Express seit jeher für seine aktionärsfreundlichen Aktienrückkäufe bekannt. So hat das Unternehmen beispielsweise seit dem Ende des Geschäftsjahres 2010 die Anzahl der sich um Umlauf befindlichen Aktien um fast 40,0 % reduzieren können. Für das gesamte Jahr 2024 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg zwischen 9 % bis 11 %. Das Wachstum beim Gewinn pro Aktie soll dabei zwischen 13 % bis 17 % liegen.

Langfristiges Wachstum durch junge Kunden

Was langfristig orientierten Investoren insbesondere Hoffnung machen dürfte, ist die Beliebtheit des Unternehmens bei jungen Kunden. So machten Millennials und Mitglieder der Gen-Z rund 60 % der global neu akquirierten Kundenkonten aus. Dabei stiegen die Ausgaben, die diese beiden Gruppen mit ihren Kreditkarten tätigten im letzten Quartal um 15 %. Grundsätzlich sieht American Express, dass junge Kunden ihre Amex Karte immer häufiger nutzen. So verwendeten Millennials und Gen-Z Karteninhaber ihre Karte in Restaurants durchschnittlich 70 % häufiger als andere Kundengruppen.

American Express hat dabei in der Vergangenheit immer wieder bekräftigt, dass der Großteil der jungen Kunden über eine erstklassige Bonität verfügt. Da viele Amex-Karteninhaber ihre Karte über Jahrzente behalten, könnte diese Kundengruppe mit steigenden Einkommen die Umsätze des Unternehmens dabei über viele Jahre positiv beeinflussen. Momentan wird die Aktie von American Express zu einem 2025er-KGV von 18,3 gehandelt. Dabei lag dieser Wert in den letzten fünf Jahren durchschnittlich bei 19,0.

Der Artikel Starke Performance und langfristiges Wachstum – Kein Wunder, dass Buffett diese Aktie nie verkaufen will ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple, Berkshire Hathaway, Mastercard und Visa.

Aktienwelt360 2024